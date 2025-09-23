ПРОЈЕКАТ КОЈИ ЈЕ ДОПРИНЕО ТОМЕ ДА НОВИ САД ПОСТАНЕ УНЕСКО КРЕАТИВНИ ГРАД Изложба "Милева: Ми смо стена" обликовала идентитет града
Нови Сад је 2023. године поносно постао део УНЕСКО мреже креативних градова у области МедиаАртс.
Ова престижна титула додељена је захваљујући бројним пројектима који су показали снагу креативних индустрија и медијске уметности, а један од кључних међу њима била је изложба „Милева: Ми смо стена“.
Посвећена Милеви Марић Ајнштајн, великој научници рођеној у Тителу, изложба, отворена крајем 2022. године, је замишљена као мултимедијални омаж жени чији је интелект, храброст и истрајност обликовала модерну науку. Кроз иновативне уметничке инсталације, пројекције, звучне пејзаже и интерактивне елементе, аутори су настојали да представе Милеву не само као супругу Алберта Ајнштајна, већ као мислиоца и стваратељку која је оставила неизбрисив траг у историји физике и математике. Уметнички концепт изложбе ослања се на идеју стене као симбола постојаности, темеља и снаге. Порука „Ми смо стена“ јасно наглашава да Милевино дело и личност нису само део прошлости, већ и чврст темељ на којем градимо садашњост и будућност. Нови Сад је кроз ову изложбу показао да уметност може бити моћан алат за реафирмацију историјских личности и отварање важних друштвених питања.
Повезивање локалног и универзалног
Изложба „Милева: Ми смо стена“ имала је двоструку улогу: да афирмише локални идентитет и да представи универзалну причу о жени која је надмашила друштвене баријере свог времена. Тиме је Нови Сад показао да његови пројекти не служе само културној понуди града, већ и глобалном дијалогу о равноправности, образовању и улози науке у друштву.
Публика је имала прилику да урони у свет Милевиних идеја, кроз уметничке радове инспирисане њеним животом и научним доприносима. Мултимедијални формат омогућио је да изложба буде доступна и занимљива различитим генерацијама – од ученика и студената, до стручњака из области науке и уметности.
Нови Сад – град креативних мостова
Значајно је што изложба „Милева: Ми смо стена“ остаје забележена као један од пројеката који су обликовали културни идентитет Новог Сада у 21. веку. Она је подсетник да уметност може бити мост између прошлости и будућности, између науке и свакодневног живота, између локалног идентитета и глобалне заједнице. Данас, када Нови Сад носи титулу УНЕСКО креативног града у области медијских уметности, управо овакви пројекти потврђују да је та титула заслужена и да град поседује креативну енергију која инспирише и мења. Милева Марић Ајнштајн је кроз уметнички израз поново враћена у колективно памћење, а Нови Сад је показао да је град способан да ствара културне догађаје који имају дугорочан значај.