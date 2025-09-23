clear sky
СВИ УЗ „ОРЛОВЕ” - ОДБОЈКАШИ СРБИЈЕ ДАНАС ИГРАЈУ ЗА ЧЕТВРТФИНАЛЕ: Спремни за реванш Ирану и корак даље на Светском првенству (14)

23.09.2025. 08:21 08:22
Пише:
Кристина Бугарски
Извор:
Дневник
спорт
Фото: ФИВБ

Одбојкаши Србије играће данас (уторак) у 14 часова против Ирана у осмини финала Светског првенства на Филипинима.

Имали су „орлови“ четири дана да се одморе и сумирају утиске након групне фазе, а највише после велике победе у последњем дуелу против Бразила (3:0), којом су и оверили пролаз даље.

Пре „кариока“ екипа коју од ове сезоне предводи нови селектор Георге Крецу, била је боља од Кине, такође максималним резултатом, а једини пораз, у три сета, доживела је на почетку од Чешке. Нису тада наши пружили добру партију, али су успели да подигну ниво игре и поправе утисак.

Имали смо времена да се одморимо, да радимо на стварима које треба да побољшамо и на физичкој припреми, што је веома важно. Тим је спреман за утакмицу – рекао је селектор Крецу. 

Одбојкаши су добро тренирали током дана без утакмица, одрадили су и теретану и жељно ишчекују дуел за пласман у четвртфинале. 

– Спремни смо за Иран. Једва чекамо да изађемо на терен и надамо се победи. Доживели смо пораз од Ирана ове сезоне у Лиги нација и то у Београду 1:3, па се надам да ћемо сада успети да се реванширамо – навео је либеро Србије Стефан Негић. 

Иран се више помучио на путу до елиминационе фазе. Са другог места у групи дошао је на мегдан Србији, а уписао је две победе, над Тунисом (3:1) и Филипинима (3:2), а изгубио је од Египта (1:3). 

