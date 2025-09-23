clear sky
НАШЕ ВЕСЛАЧИЦЕ У БОРБИ ЗА СВЕТСКУ МЕДАЉУ: Јована Арсић и Елена Орјабинскаја у финалу у Шангају

23.09.2025. 08:39 08:40
Пише:
Кристина Бугарски
Извор:
Дневник
спорт
Фото: Serbian rowing lovers

Веслачице Србије Јована Арсић и Елена Орјабинскаја пласирале су се у двојцу у финале на Светском првенству у Шангају.

Наша посада, укомбинована почетком ове године, направила је велики успех за ово кратко време и резултатом 7:05,72 минута, у тесној полуфиналној трци, обезбедила је прилику да се бори за медаљу. 

Јована, првакиња Европе 2024. у скифу и бронзана из 2023, и Елена, власница злата са ЕП у четверцу, па и две светске бронзе и олимпијског сребра, веслаће у финалу сутра у 8.30 часова ујутру по нашем времену. Ове године су биле четврте на Европском првенству у Пловдиву. 

Ривалке ће им бити актуелне европске шампионке Румунке, које су и главне фавориткиње за титулу, па Италијанке сребрне са ЕП, нова комбинација Сједињених Америчких Држава, као и Британке и Францускиње. 

Први пут после 2009. године у женском двојцу нема комбинација које су освојиле медаље на претходном издању смотре.  

Спорт Остали спортови
