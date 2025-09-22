ФРУШКОГОРСКА ВИНСКА ШЕТЊА 2025 Нови садржаји за развој туризма у Сремским Карловцима
Фрушка гора ће ове јесени бити домаћин винске шетње „Фрушка Walk & Wine 2025“, која ће окупити љубитеље природе и вина.
Манифестацију је најавио покрајински секретар за привреду и туризам др Ненад Иванишевић на конференцији за новинаре у Туристичкој организацији Војводине.
Полазна тачка овогодишње манифестације биће испред Инфо-центра Туристичке организације Сремских Карловаца, а поласци ће бити организовани на сваких сат времена, почев од 11 часова.
Иванишевић је истакао да је циљ манифестације представљање туристичких потенцијала Сремских Карловаца, али и развој винског и верског туризма.
– Идеја је да Фрушку гору припремамо за период када ће бити завршен Фрушкогорски коридор, како би постала озбиљан туристички потенцијал. Управо ова иницијатива Туристичке организације Војводине, локалних самоуправа и произвођача вина и хране треба да испуни Фрушку гору садржајем – нагласио је Иванишевић.
Он је додао да ће се у наредној години настојати да у покрајинском буџету буду предвиђена средства за одржавање већег броја оваквих шетњи – од маја до октобра. На тај начин, кроз целу Фрушку гору биле би организоване шетње једном до два пута месечно, чиме би се створила редовна туристичка понуда.
Иванишевић је подсетио да је ресорни секретаријат завршио конкурс намењен развоју верског туризма и најавио иницијативу да у Карловачкој богословији, током школског распуста, буде отворен хостел за посетиоце.
– Свака од ових активности има за циљ да од Фрушке горе направи оно што она заслужује да буде – најозбиљније туристичко место у Србији – поручио је Иванишевић.
Директорица Туристичке организације Војводине Јасмина Бељан Искрин истакла је да ће овогодишња шетња обухватити најлепше делове Сремских Карловаца – барокно језгро града, Дворску башту и виногорје.
– Учесници ће на Светски дан туризма, 27. септембра, имати прилику да прошетају 7,5 километара кроз карловачко виногорје, све до Института за виноградарство, и дегустирају вина 19 фрушкогорских винарија – рекла је Бељан Искрин.
Пред полазак, учесници ће преузети своје стартне пакете у Инфо-центру Туристичке организације Сремских Карловаца.
На конференцији су говорили и председник Удружења произвођача грожђа и вина са ознаком географског порекла Срем – Фрушка гора Гордан Башић и председник Општине Сремски Карловци Дражен Ђурђић, који су истакли значај ове манифестације и њен допринос локалном развоју.