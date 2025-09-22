(ВИДЕО) „Донеси кући злато што се злати“! Погледајте снимак ФАНТАСТИЧНОГ ДОЧЕКА ЗА „ЗЛАТНОГ“ СРПСКОГ ЗЕТА - Александра Комарова, шампиона света!
Рвач који је због љубави напустио свој родни руски град и преселио се у Крагујевац, сада је Србији донео светско злато из Загреба!
Крагујевац с поносом зове Александра својим зетом!
Вечерас су Крагујевчани организовали дочек за српског шампиона.
Подсећамо, српски рвач Александар Комаров освојио је златну медаљу на Светском првенству у Загребу у категорији до 87 килограма грчко-римским стилом, савладавши у финалу Иранца Алирезу Мохмадипанија резултатом 4:3.
На путу до титуле, Комаров је забележио неколико кључних победа: у првом колу победио је Соха Сакабеа из Јапана са 5:3, потом је у осмини финала савладао Пејтона Џејкобсона из САД са 5:1, док је у четвртфиналу био бољи од Ислама Јевлојева из Казахстана.
Комаров, родом из Санкт Петербурга, наступа за Србију од 2023. године, када је добио потврду од руског савеза да може да се такмичи за нашу земљу.
Прошле године је узео злато на Европском првенству у Букурешту, а у истој хали освојио је бронзу 2024. године. Овај успех у Загребу додатно потврђује његов статус једног од најбољих рвача света у својој категорији.