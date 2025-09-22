clear sky
(ВИДЕО) „ДА ЛИ ЋЕ ИКАДА ПОНОВО ИГРАТИ?" Шокантан снимак: тинејџер свом тежином скочио на саиграча и поломио му кичму ШКОЛЕ ШТУРО ОДГОВОРИЛЕ: „ИНТЕРНО ЋЕМО РЕШИТИ СЛУЧАЈ"

22.09.2025. 16:01 16:08
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф
fudbal
Фото: Pixabay

Страшни снимци стижу са терена из Сједињених Америчких Држава, где је на утакмици америчког фудбала тешко повређен 15-годишњак када је играч противничког тима целим телом скочио на њега и сломио му кичму.

На шокантном видео-снимку који се дели на друштвеним мрежама може се видети како тинејџер који је два пута већи од малишана који лежи на земљи скаче на њега, при чему је други пут скок нанео тешке повреде 15-годишњаку.

У питању је била утакмица између високих школа Лејкшора и Каламазу и када се акција заправо завршила, играч по имену Колтон, који се налазио на земљи, добио је два страшна ударца од момка који је на њега скочио.

 

 

Несрећни играч је после свега одвезен у болницу на прегледе, а како је навела мајка повређеног играча за WSBT, њему је кичма напукла на два места. После указане лекарске помоћи, он је са помагалима пуштен на кућно лечење.

Како наводи мајка повређеног играча, она је моментално ускочила на терен како би помогла свом сину, а наводи да је питање да ли ће он икада моћи поново да се бави америчким фудбалом и спортом уопште.

Школе су само „штуро” саопштиле да интерно покушавају да реше овај проблем, наводи Њујорк Пост, а није јасно да ли ће играч који је повредио несрећног Колтона уопште проћи кроз било какве санкције.

школски спорт амерички фудбал кичма
Извор:
Телеграф
Пише:
Дневник
Спорт Остали спортови
