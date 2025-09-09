КРВНИЧКО НАСИЉЕ НАД ДЕЧАКОМ (15) Претукли га вршњаци, сломили му шаке ИМА ВИШЕ ХЕМАТОМА ПО ЛИЦУ И ТЕЛУ
Петнаестогодишњи дечак из Подгорице брутално је претучен јуче на аутобуском стајалишту у близини Средње мешовите школе у Голубовцима.
Према истим информацијама, по налогу тужилаштва, подгоричка полиција ухапсила је троје малолетника - старости 14 и 15 година, због сумње да су починили кривично дело насилничко понашање и наношење тешке телесне повреде.
Исти извори тврде да је догађај пријавила мајка малолетника, а да су лекари у Клиничком центру Црне Горе констатовали прелом шаке и више хематома по лицу и телу.
Из Министарства просвете, науке и иновација речено да су информисани о инциденту који се догодио јуче, у близини аутобуске станице поред школе у Голубовцима.
"Министарство прати поступање школе и пружа подршку у спровођењу прописаних мера превенције и заштите ђака", одговорено је "Вијестима" из тог ресора.
Из школе су саопштили да се инцидент десио ван школског дворишта, али тврде да предузимају све из своје надлежности.
Блиц.рс