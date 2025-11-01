НОВИ МЕКСИКО ПРВА АМЕРИЧКА ДРЖАВА КОЈА ЈЕ ОВО ОМОГУЋИЛА Мере су веома популарне међу запосленим породицама
Нови Мексико данас је постао прва америчка држава која свим становницима омогућава бесплатно старање о деци, у настојању да ојача економију и подигне ниво образовања и дечје заштите, по чему је најниже рангирана у САД.
На основу новог програма, породице могу да, без обзира на примања, добију државне ваучере како би покрили трошкове старања о деци, било у државним или приватним институцијама, пренео је Ројтерс.
Ова мера представља кулминацију напора власти Новог Мексика откако је 2019. формирано министарство за образовање у раном детињству и бригу о деци.
Овај потез уследио је док друге државе и градови којима управљају демократе разматрају сличне мере, популарне међу запосленим породицама.
Конектикат је недавно увео закон којим је доступно бесплатно старање о деци породицама које зарађују мање од 100.000 долара годишње, док је за оне са већим примањима тај износ максимално 7 одсто од укупних прихода.
Кандидат за градоначелника Њујорка Зохран Мамдани предложио је такође универзално дечју заштиту која се не би наплаћивала.
Да би реализовале најновијиу меру, власти Њу Мексика мораће да ангажују још 5.000 васпитача, као и да отвори још 14.000 објеката за децу, навела је локална влада којом управљају демократе.
Ова америчка држава формираће фонд од 12,7 милиона долара како би изградила и проширила објекте намењене деци, преноси Ројтерс.