scattered clouds
16°C
01.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2395
usd
101.3394
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ВЛАДА МАЂАРСКЕ УСВОЈИЛА ЗАКОН О ВЕШТАЧКОЈ ИНТЕЛИГЕНЦИЈИ Да грађани и фирме добију максимум од технолошког развоја

01.11.2025. 18:20 18:22
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
Фото: freeimages.com

Влада Мађарске усвојила је први закон о вештачкој интелигенцији (АИ) који обезбеђује ефикасну заштиту домаћих фирми и корисника, саопштило је данас Министарство привреде, пренели су мађарски медији.

Закон је донет након усвајања националне стратегије о АИ у септембру ове године.

Како је навео званичник министарства задужен за технологију и одбрану Саболч Солноки, циљ Владе је да створи правни оквир за безбедну, транспарентну и одговорну употребу АИ, преноси МТИ.

Нови закон, креиран уз професионалну подршку Министарства привреде, блиско је повезан са националном стратегијом о АИ која доприноси да мађарски грађани и фирме добију максимум од технолошког развоја, додао је Солноки.

Према његовим речима, новим законом се примењују прописи Европске уније о АИ, а истовремено ефикасно штите мађарске компаније и корисници.

Према том закону, домаће власти одговорне су за имплементацију прописа ЕУ о АИ, а биће успостављен мађарски Савет за вештачку интелигенцију.

То тело, које ће водити владин комесар за АИ, помоћиће униформну примену закона развојем смерница, као и надзором технолошког развоја и званичне праксе, а такође ће препорукама и предлозима помоћи рад Владе.

Овај Савет функционисаће као широки форум који ће консултовати представнике сфере истраживања, економије и социјалних питања, наводи се у саопштењу Министарства привреде.

вештачка интелигенција Мађарска закон
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај