ВЛАДА МАЂАРСКЕ УСВОЈИЛА ЗАКОН О ВЕШТАЧКОЈ ИНТЕЛИГЕНЦИЈИ Да грађани и фирме добију максимум од технолошког развоја
Влада Мађарске усвојила је први закон о вештачкој интелигенцији (АИ) који обезбеђује ефикасну заштиту домаћих фирми и корисника, саопштило је данас Министарство привреде, пренели су мађарски медији.
Закон је донет након усвајања националне стратегије о АИ у септембру ове године.
Како је навео званичник министарства задужен за технологију и одбрану Саболч Солноки, циљ Владе је да створи правни оквир за безбедну, транспарентну и одговорну употребу АИ, преноси МТИ.
Нови закон, креиран уз професионалну подршку Министарства привреде, блиско је повезан са националном стратегијом о АИ која доприноси да мађарски грађани и фирме добију максимум од технолошког развоја, додао је Солноки.
Према његовим речима, новим законом се примењују прописи Европске уније о АИ, а истовремено ефикасно штите мађарске компаније и корисници.
Према том закону, домаће власти одговорне су за имплементацију прописа ЕУ о АИ, а биће успостављен мађарски Савет за вештачку интелигенцију.
То тело, које ће водити владин комесар за АИ, помоћиће униформну примену закона развојем смерница, као и надзором технолошког развоја и званичне праксе, а такође ће препорукама и предлозима помоћи рад Владе.
Овај Савет функционисаће као широки форум који ће консултовати представнике сфере истраживања, економије и социјалних питања, наводи се у саопштењу Министарства привреде.