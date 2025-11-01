scattered clouds
СТАРИ КРАСТАВАЦ ПЛАТИЛА 3.300 ЕВРА Жртва необичне преваре остала шокирана кад је отворила пакет!

01.11.2025. 17:30 17:31
Пише:
Дневник
Извор:
Курир
Коментари (0)
Фото: pixabay.com

Једна жена из Баварске је постала жртва необичне преваре након што је уместо вредне златне кованице добила стари краставац.

Према саопштењу полиције, жена је на огласнику пронашла наводну златну кованицу и за њу платила 3.300 евра, договоривши доставу на кућну адресу, пише Феникс магазин, а преноси Курир.

Пошиљка је стигла у место Биргланд док жене није било код куће. Стога је њен отац преузео пакет и платио договорени износ, а да притом није проверио садржај.

Шок је уследио касније тог дана када је жена отворила пакет и уместо обећане кованице унутра затекла само стари краставац.

Полиција упозорава да ће бити тешко пронаћи починиоца, јер је користио лажни идентитет. Такође, саветују купце да буду опрезни приликом онлајн куповине и да, кад год је могуће, провере веродостојност продавца пре него што изврше плаћање.

Вести Свет
