МОНСТРУОЗНА И БРУТАЛНА ЛАЖ О МОМИРОВИЋУ: Позив на линч, на удару и његова деца (ФОТО)
Медији пишу да је настављено пласирање монстуозних лажи блокадера о Томиславу Момировићу и његовој породици.
Медији додају да је то довело до тога да неки прижељкују смрт његовој деци.
Момировић је морао јавно да демантује и да се огласи.
"Налог који очигледно служи да слуђује, шири мржњу и да све радикализује на инстаграму, а прати га 200.000 људи објавио је лажну вест да је данас детету од Томислава Момировића рођендан и да он негде слави. Његова супруга и породица трпе притиске месецима, али ово је најгаднији и нељудски", написао је Милан Антонијевић на мрежи Икс.
— Milan Antonijević (@AntonMilan) November 1, 2025
