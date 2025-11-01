МОНСТРУОЗНА И БРУТАЛНА ЛАЖ О МОМИРОВИЋУ: Позив на линч, на удару и његова деца (ФОТО)

Медији додају да је то довело до тога да неки прижељкују смрт његовој деци.

Момировић је морао јавно да демантује и да се огласи.

"Налог који очигледно служи да слуђује, шири мржњу и да све радикализује на инстаграму, а прати га 200.000 људи објавио је лажну вест да је данас детету од Томислава Момировића рођендан и да он негде слави. Његова супруга и породица трпе притиске месецима, али ово је најгаднији и нељудски", написао је Милан Антонијевић на мрежи Икс.

Nalog koji očigledno služi da sluđuje, širi mržnju i da sve radikalizuje na instagramu, a prati ga 200.000 ljudi objavio je lažnu vest da je danas detetu od Tomislava Momirovića rođendan i da on negde slavi.

Njegova supruga i porodica trpe pritiske mesecima, ali ovo je najgadniji… pic.twitter.com/ZvNI8z26N3

