МОНСТРУОЗНА И БРУТАЛНА ЛАЖ О МОМИРОВИЋУ: Позив на линч, на удару и његова деца (ФОТО)

01.11.2025. 17:23 17:28
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Б92.нет
Youtube/printscreen/Insajder Video
Фото: Youtube/printscreen/Insajder Video

Медији пишу да је настављено пласирање монстуозних лажи блокадера о Томиславу Момировићу и његовој породици.

Медији додају да је то довело до тога да неки прижељкују смрт његовој деци.

Момировић је морао јавно да демантује и да се огласи.

"Налог који очигледно служи да слуђује, шири мржњу и да све радикализује на инстаграму, а прати га 200.000 људи објавио је лажну вест да је данас детету од Томислава Момировића рођендан и да он негде слави. Његова супруга и породица трпе притиске месецима, али ово је најгаднији и нељудски", написао је Милан Антонијевић на мрежи Икс.

B92.net

