ОРБАН У ШОКУ ШТА СЕ ПРЕДЛАЖЕ: Чак 20 одсто буџета да иде Украјини?!
01.11.2025. 17:05 17:10
БУДИМПЕШТА: Премијер Мађарске Виктор Орбан изјавио је данас да је предлог Брисела да 20 одсто наредног буџета Европске уније буде намењено Украјини "пут у пропаст".
Он је на свом налогу на мрежи "Икс" појаснио да Брисел нема свој новац, већ користи новац земаља чланица за финансирање рата у Украјини.
"Предлаже се да више од 20 одсто следећег буџета ЕУ иде Украјини док је европска економија у великим проблемима. Финансирање рата повећањем дуга и пореза није стратегија, већ пут у пропаст. Време је за мир, време је за обнову Европе", нагласио је Орбан.