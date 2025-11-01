”ЗАПАЛИЛИ СМО СВЕЋЕ И ОДАЛИ ПОШТУ ЗА 16 ТРАГИЧНО СТРАДАЛИХ ЉУДИ” Срби са КиМ стигли у Горњи Милановац, дочекали их мештани
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ: Мештани Горњег Милановца, њих око 1.000, дочекали су данас око 14 сати групу Срба са Косова и Метохије који пешке иду у Нови Сад на велики народни скуп подршке држави Србији и председнику Александру Вучићу.
Раније су се колони придружили грађани Краљева, Рашке, Чачка, Лучана, а међу њима је и једна жена.
Мешатани Горњег Милановца су своје сународнике из јужне покрајине дочекали традиционално, уз погачу, со и поруке подршке, али без музике и помпе, будући да је данас Дан жалости због трагедије која се догодила пре тачно годину дана у Новом Саду.
Жарко Миловановић из Косовске Митровице упутио је изразе најдубљег саучешћа породицама које су изгубиле своје најмилије у паду надстрешнице.
"На првом месту желим да у име наше групе изразим дубоко саучешће породицама трагично страдалих у паду надстрешнице у Новом Саду. Ми смо данас у Прељини запалили свеће и одали пошту за 16 трагично страдалих људи. Покој им душе и царство небеско. Данас смо стигли овде и у Горњем Милановцу где завршавамо нашу руту за данас. Хвала на топлом и домаћинском дочеку мештанима Горњег Милановца. Дају нам ветар у леђа. Сутра нас чека једна дужа деоница и потрудићемо се да то одрадимо како треба. Желимо да уз Божју помоћ дођемо до циља, а циљ је да стигнемо до Новог Сада на велики народни скуп против блокада и подржимо нашег председника Александра Вучића", истакао је Миловановић.
Пешаке из српске јужне покрајине поздравио је са мештанима и председник општине Горњи Милановац Дејан Ковачевић који је нагласио да је наш народ са КиМ увек био на висини задатка кад год је то требало за Србију.
"Кренули су пешке до Новог Сада да покажу јединство, да покажу слогу, да покажу да српски народ само заједно може да дође до свог циља, а то је јака и успешна Србија. Пошли да подрже нашег председника Александра Вучића у борби за јаку, снажну Србију, за Србију која је самостална и која самостално доноси своје одлуке", рекао је Ковачевић.
Додао је да су се мештани Горњег Милановца у великом броју окупили да их дочекају срдачно и да на данашњи дан сви заједно пошаљу јаку поруку.
"То је порука слоге, порука мира, стабилности и да позовемо све Србе, све становнике Србије, са једном поруком, а то је да само заједништвом и само заједно можемо направити светлу будућност", поручио је Ковачевић.
Срби са КиМ, наставиће у недељу пут ка Новом Саду, након одмора.
У групи која је у среду кренула из места Рудице у АП КиМ су Срби из централног Косова и Метохије - Грачанице, Косова Поља, Бадовца, Лапљег села, Добротина, Гуштерице, као и из Косовског Поморавља укључујући Горње Кусце, Стражу, Ранилуг, Партеш, док су са севера Косова и Метохије кренули су Срби из Лепосавића, Косовске Митровице, Звечана, Зубиног Потока и Штрпца.