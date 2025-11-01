scattered clouds
НЕМИЛЕ СЦЕНЕ У БЕОГРАДУ Вандал бушио гуме на паркираним аутомобилима

01.11.2025. 18:02 18:04
Пише:
Дневник
Извор:
Србија данас
Фото: pixabay.com

Незапамћени чин вандализма десио се јутрос у Колашинској улици у Београду, када је још увек непознати починилац пробушио гуме на пет паркираних возила.

Полицију је позвао један од власника оштећених аутомобила, на којем су биле пробушене две гуме, јавља Србија данас.

Припадници Министарства унутрашњих послова су по доласку на терен утврдили да су по две гуме пробушене још на четири аутомобила, која су била паркирана на такси станици, која се налази поред дворишта оближње цркве.

гуме аутомобили вандализам
Вести Хроника
