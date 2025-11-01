ВЕЋА ПОДРШКА МАЈКАМА СА МАЛОМ ДЕЦОМ Породиљско одсуство у Србији ускоро би могло да буде дуже
Породиљско одсуство у Србији ускоро би могло да буде дуже, пише “Блиц Бизнис”, наводећи да су из ресорног министарства потврдили да се припрема нови Закон о раду који ће то да дефинише, али и да буде у складу са стандардима Европске уније.
Према писању овог медија, у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања тренутно је у току спровођење пројекта „Подршка побољшању услова рада и припреме Републике Србије за учешће у ЕУРЕС-у“, који финансира ЕУ.
Како су за „Блиц Бизнис“ навели у Министарству, у овој фази пројекта анализира се усклађеност важећег радног законодавства Србије са међународним стандардима и директивама ЕУ из области рада, укључујући и оне које се односе на заштиту материнства.
Током рада на новом Закону о раду, Министарство ће, како истичу, узети у обзир бројне иницијативе које се односе на право на породиљско одсуство, одсуство са рада ради неге детета, као и одсуство ради посебне неге детета.
Ово су теме које су у протеклом периоду изазвале велико интересовање јавности, посебно након иницијатива грађана и организација које траже продужење трајања породиљског одсуства и већу подршку мајкама са малом децом.
У Министарству наглашавају да евентуално продужење права на породиљско одсуство подразумева и измене других прописа, првенствено оних из надлежности Министарства за бригу о породици и демографију, као и обезбеђивање додатних средстава у буџету Републике Србије.
Другим речима, ова одлука не би зависила само од измена Закона о раду, већ и од међуресорне сарадње и финансијске одрживости предлога.
Породиљско одсуство траје до навршена три месеца од дана порођаја. Запослена жена има право да отпочне породиљско одсуство на основу налаза надлежног здравственог органа најраније 45 дана, а обавезно 28 дана пре времена одређеног за порођај
Запослена жена, по истеку породиљског одсуства, има право на одсуство са рада ради неге детета до истека 365 дана од дана отпочињања породиљског одсуства. Дакле, други део одсуства везан је за негу детета (почиње од момента када се наврше три месеца од порођаја), и с обзиром на ову чињеницу, може да га користи и отац детета уместо мајке.
Отац детета може да користи и право на породиљско одсуство, и то у случају кад мајка напусти дете, умре или је из других оправданих разлога спречена да користи то право (издржавање казне затвора, тежа болест и др). То право отац детета има и када мајка није у радном односу.
Породиљско одсуство и одсуство са рада ради неге детета за треће и свако наредно новорођено дете траје укупно две године.
Док је право на накнаду зараде, односно накнаду плате за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета, право које остварују запослени код физичких и правних лица, остале категорије радно ангажованих остварују право на остале накнаде по основу рођења и неге детета.
Извор: Blic.rs