Дачић: У тренуцима туге најважније да останемо достојанствени и уједињени
БЕОГРАД: Министар унутрашњих послова Ивица Дачић поручио је данас, поводом годину дана од страдања 16 особа у паду надстрешнице на железничкој станици у Новом Саду, да је у тренуцима туге најважније да останемо достојанствени и уједињени.
Дачић је присуствовао парастосу жртвама у Новом Саду у Храму Светог Саве у Београду, а након тога је на Инстаграму навео да је од изузетне важности да једни другима покажемо разумевање.
"У тренуцима туге, најважније је да останемо достојанствени и уједињени. Да једни према другима покажемо поштовање и разумевање, јер само тако чувамо оно што нас као народ спаја. Нека нас овај дан подсети да је људски живот највећа вредност коју морамо чувати и да снагу треба да црпимо у заједништву", поручио је Дачић.
Како је навео, прошла је година од дана који је остао урезан у нашем сећању као дан велике туге.
Додао је да би данас требало да се у молитви и тишини, са дубоким поштовањем сећамо сваког од њих.
Као човек, али и као министар у Влади Србије, још једном је изразио најдубље саучешће породицама које су изгубиле своје најмилије.
"Њихов бол је и наш бол", навео је Дачић.
У Храму Светог Саве у Београду парастос настрадалима у Новом Саду 1. новембра 2024. служио је патријарх Српске православне цркве Порфирије.
У Србији је данас, према Одлуци Владе Србије, Дан жалости.
У паду надстрешнице 1. новембра 2024. у несрећи на Железничкој станици у Новом Саду живот је изгубило 16 особа, а повређено је више од 40 људи.