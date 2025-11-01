scattered clouds
Дачић: У тренуцима туге најважније да останемо достојанствени и уједињени

01.11.2025. 14:41 14:42
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ Танјуг
Фото: TANJUG/ RADE PRELIĆ

БЕОГРАД: Министар унутрашњих послова Ивица Дачић поручио је данас, поводом годину дана од страдања 16 особа у паду надстрешнице на железничкој станици у Новом Саду, да је у тренуцима туге најважније да останемо достојанствени и уједињени.

Дачић је присуствовао парастосу жртвама у Новом Саду у Храму Светог Саве у Београду, а након тога је на Инстаграму навео да је од изузетне важности да једни другима покажемо разумевање.

"У тренуцима туге, најважније је да останемо достојанствени и уједињени. Да једни према другима покажемо поштовање и разумевање, јер само тако чувамо оно што нас као народ спаја. Нека нас овај дан подсети да је људски живот највећа вредност коју морамо чувати и да снагу треба да црпимо у заједништву", поручио је Дачић.

Како је навео, прошла је година од дана који је остао урезан у нашем сећању као дан велике туге.

Додао је да би данас требало да се у молитви и тишини, са дубоким поштовањем сећамо сваког од њих.

Као човек, али и као министар у Влади Србије, још једном је изразио најдубље саучешће породицама које су изгубиле своје најмилије. 

"Њихов бол је и наш бол", навео је Дачић.

У Храму Светог Саве у Београду парастос настрадалима у Новом Саду 1. новембра 2024. служио је патријарх Српске православне цркве Порфирије.

У Србији је данас, према Одлуци Владе Србије, Дан жалости.

У паду надстрешнице 1. новембра 2024. у несрећи на Железничкој станици у Новом Саду живот је изгубило 16 особа, а повређено је више од 40 људи.

