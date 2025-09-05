ДЕВОЈЧИЦИ (15) ПАЛИЛИ КОСУ, ЦРТАЛИ КУКАСТЕ КРСТОВЕ И МУЧИЛИ ЈЕ ДО ИЗНЕМОГЛОСТИ Шест малолетника 2 ДЕВОЈЧИЦЕ И 4 ДЕЧАКА брутално злостављали недужно дете

Београдска полиција и Више јавно тужилаштво у Београду, одељење за малолетнике идентификовали су шесторо малолетника - 4 дечака и 2 девојчице, од којих је једна млађа од 14 година, а који се сумњиче да су пре 7 дана на Новом Београду брутално злостављали вршњакињу (15) у једном парку на Новом Београду.

Полиција обавља разговоре са њима и по налогу Одељења за малолетнике Вишег јавног тужилаштва у Београду против извршилаца ће бити поднета кривична пријава за кривично дело Злостављање и мучење.



Малолетници се сумњиче да су намамили девојчицу (15) преко другарице да дође у парк на Новом Београду где су је сачекали и брутално се иживљавали над њом.

Девојчицин отац испричао је за "Блиц", да његова ћерка има страшне повреде.

- Рекли су јој: "Сад ћемо да се играмо пржилице". Пустили су неку реп песму где када год би тај репер у песми изговорио реч: "Ку*во" они би је шутирали. Имали су мартинке. Палили су је цигаретама на 8-9 места. Палили јој и секли косу. Цртали по телу мушки полни орган, кукасти крст. Ударали су јој шамаре... - каже он.

Казне које прете насилницима са Новог Београда



Према речима адвоката Радомира Мунижабе, с обзиром на то да су злостављање извршили малолетници - од 15 и 16 година, као и једна девојчица млађа од 14 година, санкције које осумњиченима прете су више васпитне мере, а у изузетним случајевима им може претити и малолетнички затвор.



- Санкције према малолетницима усмерене су на васпитање и њихово поновно укључивање у друштво, али не и кажњавање. Уместо казни, примењују се васпитне мере попут надзора, пружања помоћи и стручног оспособљавања. Малолетнички затвор је најстрожа мера, али се не може изрећи млађим малолетницима (од 14 до 16 година) и користи се само у изузетним случајевима за старије малолетнике када васпитне мере нису довољне. У случају лица млађих од 14 година поступак не би могао да се води против њих у случају овог кривичног дела - каже Мунижаба.

- Приликом одмеравања казне коју ће изрећи узима се низ околности у обзир - раније понашање, извршење других кривичних дела... - каже Мунижаба.

Насиље почело пре 2 месеца



Подсетимо, отац девојчице испричао је за "Блиц" да је вршњачко насиље над његовом ћерком почело пре 2 месеца.

Како каже, пре два месеца другарица којој се обратила девојчица из школе, намамила је његову ћерку преко друштвених мрежа, а потом је један дечак ударио боксером у главу, због чега су јој поломљене наочаре.



- То смо пријавили полицији, али та девојчица је наставила да прети. У петак је поново та девојчица одлучила да нападне моју ћерку. Позвала је другарицу мог детета и запретила јој је да је доведе на Нови Београд код Фонтане. Њих две су отишле тамо. Другарица моје ћерке јој није говорила намере, већ да иду до Мека и да се прошетају. Потом јој је предложила да оду у парк. Када су стигле тамо појавила се та девојчица насилница, са другарицом и четири друга. Опколили су моју ћерку, а њена другарица је отишла. Тада је уследио пакао - каже наш саговорник.

