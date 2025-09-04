ПОГЛЕДАЈТЕ КАКО ЈЕ УХАПШЕН УБИЦА ИЗ НОВОГ САДА Крио се у стану код јатака који је такође приведен као помагач ЕВО ГДЕ ЈЕ ПРОНАЂЕН КРВАВИ НОЖ (ВИДЕО)
Потпредседник Владе и министар унутрашњих послова Ивица Дачић изјавио је да су припадници Министарства унутрашњих послова у Новом Саду ухапсили Новосађане Г. В. (1989), због постојања основа сумње да је учинио кривично дело убиство, као и С. М. (1979) који се сумњичи да је извршио кривично дело помоћ учиниоцу после извршеног кривичног дела.
„Припадници Министарства унутрашњих послова у Новом Саду ухапсили су Новосађане Г. В. (1989), због постојања основа сумње да је учинио кривично дело убиство, као и С. М. (1979) који се сумњичи да је извршио кривично дело помоћ учиниоцу после извршеног кривичног дела. Сумња се да је Г. В., 2. септембра, испред угоститељског објекта на Детелинари, ножем убио тридесетседмогодишњег Новосађанина. Полиција је осумњиченог Г. В. ухапсила вечерас, у стану С. М. Такође, полиција је оперативним радом пронашла нож којим је учињено кривично дело. Г. В. је, након хапшења, спроведен вишем јавном тужиоцу у Новом Саду, док је С. М. одређено задржавање до 48 сати и он ће, уз кривичну пријаву, бити приведен надлежном тужилаштву”, изјавио је министар Дачић.