ВОЗАЧИ ОПРЕЗ: Радови у тунелу Брђани, вози се претицајном траком

21.10.2025. 11:46 11:47
Пише:
Дневник
Извор:
РИНА
Фото: РИНА

ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ: На ауто-путу Милош Велики зони тунела Брђани у смеру код Чачка, изводе се радови услед чега ће за саобраћај бити затворена возна саобраћајна трака, а саобраћај се кроз тунел одвија претицајном траком.

Радови су обезбеђени одговарајућом саобраћајном сигнализацијом и опремом.

„Апелује на возаче да прилагоде брзину и поштују привремену сигнализацију ради безбедног одвијања саобраћаја“, поручују из ЈП Путеви Србије.

