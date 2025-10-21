ВОЗАЧИ ОПРЕЗ: Радови у тунелу Брђани, вози се претицајном траком
21.10.2025. 11:46 11:47
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ: На ауто-путу Милош Велики зони тунела Брђани у смеру код Чачка, изводе се радови услед чега ће за саобраћај бити затворена возна саобраћајна трака, а саобраћај се кроз тунел одвија претицајном траком.
Радови су обезбеђени одговарајућом саобраћајном сигнализацијом и опремом.
„Апелује на возаче да прилагоде брзину и поштују привремену сигнализацију ради безбедног одвијања саобраћаја“, поручују из ЈП Путеви Србије.