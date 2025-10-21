overcast clouds
ЛЕСКОВАЦ ПОСТАЈЕ ПРВИ ГРАД НА ЈУГУ СРБИЈЕ КОЈИ ЋЕ ПОНЕТИ ТИТУЛУ ПРЕСТОНИЦЕ КУЛТУРЕ Држава улаже 400 милиона динара у Српски Манчестер

21.10.2025. 11:29 11:46
leskovac
Фото: Screenshot YT Grad Leskovac/Dnevnik/Ivona Karan

Јабланички округ и град Лесковац само годину дана пре ЕКСПО изложбе, понеће важну титулу у низу и тако постати престоница културе, на коју би били поносни и Дамаскин Грданички, Звонко Марић, Жак Конфино и многи други знаменити Лесковчани.

У град са богатом историјом, у којем се чувају артефакти из бронзаног доба, средњег века, али и модерног доба, у наредних 16 месеци биће инвестирано око 565 милиона динара, од чега је 400 милиона динара из средстава Министарства културе и града Лесковца, а додатних 165 милиона динара из кредита Банке за развој Савета Европе.

Лесковац је за Престоницу културе Србије изабран на основу јавног позива Министарства културе, а ласкаву титулу предаће му Град Зрењанин.

Да култура и наслеђе нису луксуз, већ темељ сваког здравог, одговорног и развијеног друштва, из Министарства културе је најављено и да ће Лесковац добити и споменик краљу Милану Обреновићу.

Улагање у културу значи улагање у колективни идентитет, историјску свест и креативни потенцијал једне нације. Кроз културне институције, држава не само да чува своје наслеђе, она гради и заједништво, а Лесковац има шта и да понуди као следећа престоница културе. 

У њему се налазе четири важне установе- Народни музеј, Народно позориште, Лесковачки културни центар и Народна библиотека „Радоје Домановић“.

Велико признање које стиже у град на југу земље имаће и економску вредност- креативне индустрије генеришу радна места, подстичу туризам, покрећу иновације и јачају имиџ државе.

министарство културе Лесковац Престоница културе Србије
Вести Друштво
