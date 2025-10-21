БОСАНАЦ УХАПШЕН У ШАПЦУ Тражи га Холандија због убиства, крађе и разбојништва
21.10.2025. 11:21 11:22
Коментари (0)
Припадници Министарства унутрашњих послова ухапсили су у Шапцу држављанина Босне и Херцеговине Д. Н. (1982) за којим је расписана Интерполова потерница за кривична дела убиство, тешка крађа и разбојништво, извршена у Холандији.
Интензивним оперативним радом, припадници Одреда Жандармерије у Београду и Полицијске управе у Шапцу су га идентификовали, лоцирали и ухапсили, саопштио је МУП.
Д. Н. је доведен у Виши суд у Шапцу, а судија за претходни поступак одредио му је екстрадициони притвор.