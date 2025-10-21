overcast clouds
БОСАНАЦ УХАПШЕН У ШАПЦУ Тражи га Холандија због убиства, крађе и разбојништва

21.10.2025. 11:21
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: freeimages

Припадници Министарства унутрашњих послова ухапсили су у Шапцу држављанина Босне и Херцеговине Д. Н. (1982) за којим је расписана Интерполова потерница за кривична дела убиство, тешка крађа и разбојништво, извршена у Холандији.

Интензивним оперативним радом, припадници Одреда Жандармерије у Београду и Полицијске управе у Шапцу су га идентификовали, лоцирали и ухапсили, саопштио је МУП.

Д. Н. је доведен у Виши суд у Шапцу, а судија за претходни поступак одредио му је екстрадициони притвор. 

потерница хапшење због убиства хапшење
Вести Хроника
