“ЕВРОПА У ДЕЛИКАТНОМОМ ДОБУ ИСТОРИЈЕ“ Тајани честитао СНС-у 17. годишњицу
Министар спољних послова Италије Антонио Тајани честитао је данас Српској напредној странци 17. годишњицу постојања.
''Драги пријатељи, испред партије Напред Италија (Форза Италиа), желим да вам свима упутим најсрдачније честитке, а посебно мом пријатељу Милошу (Вучевићу, председнику СНС) поводом важне годишњице оснивања ваше партије'', навео је Тајани у видео-поруци.
Он је оценио да се Европа налази у посебно деликатном добу историје.
''Европа и као географски ентитет и као политичка унија мора потврдити своје основне вредности - слободу, солидарност, и исту визију окупљену у заједничком идентитету. У овом контексту, Балкан игра централну стратешку улогу са Србијом која игра кључну улогу. Италија подржава унификацију Европске уније гледајући на то као круцијални фактор оснаживања области попут економије, размене знања и иновација и инфраструктурног развоја'', истакао је Тајани.
Навео је да су све странке које су искрено проевропске позване да допринесу томе да балканске земље достигну овај историјски циљ.
''Иако је пут пред нама несумњиво сложен, уједно је амбициозан и праведан. Напред Италија вас снажно охрабрује да наставите тим путем, уверена да ћемо ускоро стајати уједињени под вредностима које бране нашу велику породицу Европске народне партије и да ћемо заједно корачати ка снажнијој и широј Европи'', рекао је Тајани.
Српска напредна странка (СНС) основана је на данашњи дан пре 17 година, 21. октобра 2008.
Председник странке од 27. маја 2023. године је Милош Вучевић, а пре њега на тој функцији били су председник Србије Александар Вучић и некадашњи председник Томислав Николић.