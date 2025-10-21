overcast clouds
И БЕЗ "СЕДМИЦЕ" ИМАМО ЈЕДНОГ ЛОТО МИЛИОНЕРА "Шестица" му донела преко 3 милиона динара ИЗВУЧЕНИ БРОЈЕВИ 83. КОЛА ИГРЕ НА СРЕЋУ ЛОТО

21.10.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Фото: Tanjug/jutjub/printskrin

У 83. колу игре на срећу Лото, према извештају Државне лутрије Србије, седмица која је вредела 1.300.000 евра није извучена.

Извучени су бројеви  5, 6, 23, 36, 26, 4, 15.

Шестицу погодио само један играч и они су богатији за 3.477.375 динара.

Ни у игри Лото плус није било седмице која је износила 890.000 евра, а извучени су бројеви 19, 35, 14, 13, 4, 37, 27.

Такође ни у Џокер игри  која се играла за 420.000 евра  није било срећних добитника.

Извучени су бројеви: 4 6 1 7 1 9

Наредно коло је 24.октобра.

