Лото "амнезија! НЕМАЦ ПРОНАШАО ТИКЕТ ОД 15 МИЛИОНА ЕВРА, 6 МЕСЕЦИ НАКОН ШТО ЈЕ ОСВОЈИО ПРЕМИЈУ „Колико глуп можеш бити да га не покупиш?!"

29.09.2025.
Фото: pixabay.com

ФРАНКФУРТ: Мушкарац из Франкфурта освојио је 15,3 милиона евра на лутрији, али је то открио тек након шест месеци, када је заборављени тикет пронашао у џепу капута, саопштила је компанија Лото Хесен.

Немац није знао за свој добитак цело пролеćе и лето, упркос кампањи да се добитник нађе, уз плакате који су позивали добитника да се јави, преноси Гардијан.
 

Добитник је казао да је чак чуо за кампању проналажења срећног добитника, али да није посумњао да је то можда он.
Чуо сам за то на радију тада и помислио сам - колико глуп можеш бити да га не покупиш? Никада ми није пало на памет да бих могао бити особа коју траже, рекао је мушкарац.
 

Он је открио добитнички тикет када је време у Немачкој захладнело, и када је узео јакну коју није носио од марта, да би открио тикет у њеном џепу.
 

Када сам проверио бројеве на телефону и видео износ добитка, био сам потпуно шокиран, срећом сам седео, иначе би ми колена попустила, рекао је добитник на лутрији.
 

