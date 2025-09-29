(ВИДЕО) ХОРОР НА ЛЕТУ РАЈАНЕРА Мушкарац покушао да отвори врата авиона! УДАРИО ПУТНИЦУ, ПЉУВАО И СКАКАО ПО СЕДИШТИМА
Британац би могао да проведе до пет година затвора након што је покушао да отвори врата авиона компаније Рајанер док је био у ваздуху.
Оптужени је у понедељак био у притвору у Тулузу, у Француској, а наводно је био "вођа" групе мушкараца са момачке вечери, које је полиција прошлог петка на силу извела из авиона.
Авион је летео на нискобуџетној рути између аеродрома Лондон Лутон и Аликантеа на југу Шпаније, али је извршио принудно слетање у Француску након што је један мушкарац упутио претњу.
"Налазио се поред излаза за хитне случајеве и покушавао је да га отвори. Било је застрашујуће за све остале путнике. Пилот није имао другу опцију осим принудног слетања", рекао је извор из истраге.
Особље и остали путници наводно су покушали да смире групу мушкараца, а неколико родитеља тражило је да пазе на то што раде пред децом. Али хаос није престао. Након неколико даљих инцидената, пилот је најавио непланирано слетање у Тулуз.
Јединица Жандармерије ваздушног транспорта (ЦГТА) чекала је на аеродрому Тулуз-Блањак. Упали су у авион, а мушкарца су извела четири полицајца након што су му ставили лисице, извештава Дејли мејл .
Plane to Benidorm was diverted to France because of these two..
What's he doing to his ear 😂😂😂 pic.twitter.com/m96zsgDr9p
— Grifty (@TheGriftReport) September 28, 2025
"Био је веома пијан и одведен је у притвор граничне полиције да се отрезни. Ниво алкохола у крви му је био толико висок да је требало неколико сати пре него што је могао да разговара са њим. Четворица његових пријатеља су такође изведена из авиона и ухапшена", рекао је извор. Главни оптужени је сада у центру судске истраге и суочава се са могућом казном до пет година затвора.
Полицијски извор у Тулузу потврдио је да је лет преусмерен у град око 21:30 у петак. Након што су проблематични путници избачени, лету је одобрено поновно полетање у 22:15. Видео који је један путник објавио на ТикТоку приказује хапшење пијане групе.
🚨NEWS: Ryanair flight to Alicante, Spain makes EMERGENCY LANDING after drunk British passengers start fighting.
The plane landed in Toulouse, France
When the Gendarmerie started arresting the group, this man decided to have a go 🥊💥 pic.twitter.com/4ITQxAIEup
— Basil the Great (@Basil_TGMD) September 28, 2025
Док су прва двојица мушкараца пристала да напусте авион, насиље је ескалирало када је мушкарац са бејзбол качкетом замољен да изађе. "Не, не, не, не, то није могуће", викао је, пре него што је искочио са свог седишта. Док је полицајац стављао лисице његовом оцу, син је молио за помоћ, вичући: "То је мој тата", пре него што га је полицајац избацио са седишта.
Путница Тања Николс је рекла да је група била гласна и немирна, чак да су и пре полетања шетали по кабини, мењали седишта и игнорисали основне безбедносне протоколе. Један од мушкараца је покушао да приђе њеној пријатељици, али је особље брзо реаговало. Након полетања, група је одмах почела да пије алкохол и "води гласне, непримерене разговоре пред малом децом која су седела у близини". Николс је такође описала сукобе унутар групе.
"У једном тренутку, два члана групе су се жестоко посвађала. Видљиво су се гурали, ударали главама, а једном је и мајица поцепана док су други покушавали да их раздвоје. Шокантно, неки су пљували по седиштима и стављали ноге на седишта других путника. Једна жена је чак добила ударац ногом у главу од члана групе", рекла је.
Као и у Британији, максимална казна за "угрожавање безбедности авиона" у Француској је пет година затвора и новчана казна од око 60.000 фунти. За "опијање у авиону", максимална казна је две године и новчана казна од око 4.000 фунти
"Лет из Лондон-Лутона за Аликанте је преусмерен у Тулуз након што је неколико путника пореметило лет. Посада је потом затражила интервенцију полиције, која је дочекала авион по доласку и извела ове путнике пре него што је лет наставио ка одредишту", саопштио је Рајанер, додајући да "има политику нулте толеранције према неприхватљивом понашању путника и да ће наставити да предузима строге мере како би осигурао да сви путници и посада имају глатко и пријатно путовање, без непотребних поремећаја".
Рајанер се годинама жали на понашање пијаних Британаца. У Француској је прошле године пријављено 40 инцидената пијаних путника на 1.000 летова, у поређењу са 30 у 2021. години.