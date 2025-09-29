(НЕ)ПОПУЛАРАН ТРЕНД Уз позивницу за дечји рођендан и списак ЗАБРАЊЕНИХ поклона! РОДИТЕЉИ У ШОКУ
Све већи број родитеља у Србији данас уз рођенданске позивнице прилаже и списак ствари које гости смеју, а које нипошто не би требало да донесу детету.
Иако на први поглед звучи невероватно, ова пракса полако прераста у тренд међу савременим мамама и татама.
О томе сведочи и објава на друштвеној мрежи "Икс", која је покренула лавину коментара.
- Правиш дечији, тринаести рођендан. Зовеш школске другаре и кажеш да не сме да ти се купује гардероба, не сме књига, јер не волиш да читаш, а не смеју ни оне књиге стрипови (Догмен и слично), играчке прерасли, школски прибор је без везе. Глава ме је заболела - написала је једна затечена мајка.
Док су многи остали у шоку да родитељи уопште постављају оваква правила, било је и оних који су посведочили да су сличне поруке и сами виђали.
- Увек деци славим рођендане, никада никоме нисмо рекли шта може, а шта не може да се купи. Шта год да им деца донесу сматрамо да је израз њихове креативности, а не треба заборавити ни финансијске могућности родитеља - гласио је један од коментара.
Међу реакцијама нашли су се и практични предлози шта деци школског узраста може бити користан и леп поклон:
- Дечји парфем, wi-fi звучник, слушалице, лопта, термо флашица, футрола за мобилни, шоља, торбица, новчаник.. - писало је у другом коментару.