НЕМАЈУ 14 ГОДИНА – ПА НЕЋЕ НИ ОДГОВАРАТИ, ГДЕ СУ ИМ БИЛИ РОДИТЕЉИ – НЕ ЗНА СЕ Деветогодишњаку тројица смрскала лице док је славио рођендан
14.09.2025. 22:58 23:01
Неименовани деветогодишњи дечак налази се у критичном стању након што су га тројица других дечака, старости седам, девет и 11 година, претукла штаповима у парку у Риму.
Напад се догодио у насељу Мањоли, на периферији Рима, док је жртва у парку прослављала рођендан са родитељима и пријатељима играјући фудбал, преноси Коријере ди Рома.
Дечак је након напада пребачен у оближњу болницу са преломима лица и оперисан је, а нападачи, чије породице нису италијанског порекла, убрзо су идентификовани.
Нападачи не могу да сносе кривичну одговорност по италијанском закону јер имају мање од 14 година, али поднети су извештаји како би се утврдила могућа кривица њихових родитеља, за које није познато да ли су такође били присутни у парку.