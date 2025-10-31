broken clouds
(ВИДЕО) БОРИМО СЕ ЗА РАВНОМЕРАН РАЗВОЈ СВИХ ДЕЛОВА НАШЕ ЗЕМЉЕ Министарку Месаровић дочекали мештани Берковца, најмлађег засеока Мионице- Добијају нови пут, а одушевљење не крију!

31.10.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Adrijana
Фото: Screenshot Instagram mesarovicadrijana

Потпредседница Владе и министарка привреде Адријана Месаровић обишла је јуче Мионицу и Врујце, а током посете разговарала је и са мештанима.

Министарку су дочекали мештани села Берковац, које се може похвалити са 29 домаћинстава и великим бројем деце.

Министарство привреде у овом крају, заједно са Општином Мионица, ради на асфалтирању и градњи новог пута.

-Боримо се равномеран развој свих делова наше земље, за нова радна места и бољи живот наших грађана следећи политику нашег председника Александра Вучића, Владе Републике Србије и Српске напредне странке на челу са Милошем Вучевићем! Мионица иде напред- написала је министарка на свом Инстаграму.

адријана месаровић
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Друштво
