(ВИДЕО) БОРИМО СЕ ЗА РАВНОМЕРАН РАЗВОЈ СВИХ ДЕЛОВА НАШЕ ЗЕМЉЕ Министарку Месаровић дочекали мештани Берковца, најмлађег засеока Мионице- Добијају нови пут, а одушевљење не крију!
31.10.2025. 07:57 08:05
Потпредседница Владе и министарка привреде Адријана Месаровић обишла је јуче Мионицу и Врујце, а током посете разговарала је и са мештанима.
Министарку су дочекали мештани села Берковац, које се може похвалити са 29 домаћинстава и великим бројем деце.
Министарство привреде у овом крају, заједно са Општином Мионица, ради на асфалтирању и градњи новог пута.
-Боримо се равномеран развој свих делова наше земље, за нова радна места и бољи живот наших грађана следећи политику нашег председника Александра Вучића, Владе Републике Србије и Српске напредне странке на челу са Милошем Вучевићем! Мионица иде напред- написала је министарка на свом Инстаграму.