КАО ДА ПОЧИЊЕ ПРОЛЕЋЕ Температура ће ићи до 25 степени

31.10.2025.
Фото: Pixabay.com

У Србији ће данас бити претежно сунчано и топло, у северним и јужним крајевима Србије уз пролазну умерену облачност и температурама од два до 25 степени, саопштио је данас Републички хидрометеоролошки завод.

Дуваће слаб ветар, на истоку и умерен северних праваца.

У Београду ће јутро бити свеже, током дана претежно сунчано и топло уз слаб ветар северних праваца и највишу дневну температуру око 22 степена.

За викенд ће се задржати топло време са температурама до 25 степени, док се пад температуре очекује почетком наредне недеље.

(k1info.rs)

Метео временска прогноза
Вести Друштво
