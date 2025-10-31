КАО ДА ПОЧИЊЕ ПРОЛЕЋЕ Температура ће ићи до 25 степени
31.10.2025. 07:18 07:32
Коментари (0)
У Србији ће данас бити претежно сунчано и топло, у северним и јужним крајевима Србије уз пролазну умерену облачност и температурама од два до 25 степени, саопштио је данас Републички хидрометеоролошки завод.
Дуваће слаб ветар, на истоку и умерен северних праваца.
У Београду ће јутро бити свеже, током дана претежно сунчано и топло уз слаб ветар северних праваца и највишу дневну температуру око 22 степена.
За викенд ће се задржати топло време са температурама до 25 степени, док се пад температуре очекује почетком наредне недеље.