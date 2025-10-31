МЛАДИ ГЕНИЈАЛЦИ ИЗ БЕОГРАДА ОСВОЈИЛИ ОЛИМПИЈАДУ У АНТАЛИЈИ Донели Србији пет златних и једну сребрну медаљу
31.10.2025. 06:50 07:04
Коментари (0)
АНТАЛИЈА: На XVII Међународној олимпијади у знању (XVII Uluslararası Bilgi Olimpiyatları), која се до 2. новембра одржава у Анталији у Турској, ученици Математичке гимназије у Београду осволи су пет златних и једну сребрну медаљу.
Златне медаље освојили су Андреј Дробњаковић из физике и хемије, Владимир Ђурица, Вања Јеловац и Ненад Марковић из математике, док се ученик Владимир Лукић из математике, окитио сребрним одличјем.
"Посебно истичемо чињеницу да је ученик Владимир Ђурица имао максималан учинак. Честитамо сјајним ученицима, њиховим родитељима и наставницима", објавило је Друштво математичара Србије.
Руководилац тима је продекан Математичког факултета Универзитета у Београду Миљан Кнежевић.