ОТКРИВЕН МОГУЋИ УЗРОК НЕСРЕЋЕ У КОЈОЈ ЈЕ ПОГИНУО МЛАДИ ЏУДИСТА (16) Потпуковник Стевић: Завршили смо увиђај, предмет ускоро предајемо тужилаштву
Од почетка године у Србији је у саобраћају настрадало деветоро деце. Потпуковник Дејан Стевић из Управе саобраћајне полиције рекао је за РТС да постоји разлика између организованог превоза деце, који је стриктно контролисан од стране Министарства унутрашњих послова и приватаног превоз деце.
Дамир Окановић из Комитета за безбедност саобраћаја наводи да би мањи број фаталних исхода био када би се поштовало обавезно везивање сигурносног појаса, док је отац детета које је на пешачком прелазу усмртио пијани возач Саша Станковић рекао да се у сарадњи са Агенцијом за безбедност саобраћаја дошло до решења да се на том месту смањи ризик од поновљеног случаја.
Јуче је у саобраћајној несрећи страдао шеснаестогодишњак, а пре неколико дана и деветогодишње дете и његови родитељи тако што је пијан и дрогиран возач ударио у њихов аутомобил возећи насилнички.
Потпуковник Дејан Стевић из Управе саобраћајне полиције изјавио је у емисији Четвртком у 9 да је полиција завршила увиђај након јучерашње несреће на ауто-путу Београд - Нови Сад у којој је погинуо шеснаестогодишњи џудиста Партизана, да су прикупљени сви докази са лица места и да се предмет припрема да буде предат тужилаштву.
Стевић је рекао да основна претпоставка, с обзиром на околности, јесте да је узрок те несреће био умор код возача.
Он је имао напорних пар дана, одвезао је децу у Будимпешту где је и оставио комби, затим је авионом отишао у Азербејџан, а то је друга временска зона и имали су тамо такмичење, затим су се вратили летом у Будимпешту и опет сели у комби, у најгоре време када је умор у питању, кренули назад, рекао је Стевић.
Он је навео да је то време у које се догодила несрећа, 3.47 ујутру, није време када би требало да се превозе деца, наводећи да до 22 часа сваки превоз деце мора да се оконча, како је рекао, из ових разлога опасности од умора код возача.
Примарна сигурност - сигурносни појас
Дамир Окановић из Комитета за безбедност саобраћаја навео је да се не би бавио узроцима, већ их препушта суду и Тужилаштву .
Занима ме зашто да деца нису везала појас, притом не алудирам на одговорност тренера који је нажалост морао да буде возач, нити у то што наши савези немају довољно средстава па морају тако да се сналазе, рекао је Окановић и подсетио да је на 16 година на снази закон који обавезује везивање појаса на свим седиштима на којима постоји сигурносни појас, што је комби којим су се превозили имао.
Окановић је подсетио и на несрећу код Сремске Митровице, када такође путници нису имали везан појас и истакао да едукација о сигурности и безбедности на путу примарна и да последице не би биле фаталне.
Саша Станковић, отац детета које је на пешачком прелазу усмртио пијани возач пре пет година, рекао је да је пре седам или осам година на истом месту погинула девојка.
Прва ствар коју сам ја самостално урадио је да сам се обратио Агенцији за безбедност саобраћаја, на њихову и они су са Секретаријатом града Београда направили нацрт који би могао да буде решење за тај пешачки прелаз, рекао је Станковић.
Станковић је рекао да је решење било постављање пешачких острва, како би се сузио пути нашло решење да се несреће не понове, јавља РТС.