МАЈКА ПОГИНУЛОГ ДЕЧАКА ОЧАЈНА "Наш син је отишао, сада се молимо за другог" ДВА БРАТА И ЈОШ ШЕСТОРИЦА ПОВРЕЂЕНИХ ЏУДИСТА У КОМБИЈУ који се испревртао код Новог Сада
У тешкој саобраћајној несрећи која се догодила на путу Нови Сад - Београд током ноћи са уторка на среду погинуо је Лазар П. (16). Комби у којем је био страдали дечак, био је и његов брат и још шесторица дечака и возач који су повређени приликом превртања, тотално је уништен.
Несрећа
Из до сада непознатог разлога комби који је превозио младе спортисте слетео је са пута и преврнуо се на бок.
На лицу места погинуо је млади џудиста Партизана, а његова мајка се након несреће огласила за лист "Ало".
"Наш син је отишао"
"Наш син је отишао, сада се молим Богу да ће мој други син бити добро", рекла је Лазарева мајка кроз сузе.
43-годишњи возач и још седам дечака су повређени. Несрећа се догодила убрзо након наплатне рампе, а узрок несреће није познат. Новинар хронике Младен Мијатовић био је на лицу места и објавио фотографију преврнутог возила након несреће.
На комбију су попуцала сва стакла. На лицу места налазиле су се личне ствари џудиста Партизана који су се враћали са такмичења, а које су приликом превртања возила испале из њега.
Враћали се са такмичења
Млади џудисти враћали су се са такмичења из Бакуа у Азербејџану на ком су освојили неколико медаља. Авионом су стигли до Будимпеште одакле су за Београд кренули комбијем.
Повређени дечаци су узраста 13, 15 и 16 година, а међу повређенима је и возач комбија (43) који је са бројним повредама пребачен је у КЦ Војводине.
Како сазнајемо, једно дете има повреду вратне кичме и у току је транспорт за Београд.
(Alo.rs)