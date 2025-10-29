(ВИДЕО/ФОТО) ПОГЛЕДАЈТЕ ПРВЕ СНИМКЕ СА ЛИЦА МЕСТА НЕСРЕЋЕ У КОЈОЈ ЈЕ МЛАДИ ЏУДИСТА ИЗГУБИО ЖИВОТ На путу црнило и пробијена ограда! Срча на све стране
Како Дневник сазнаје деца која су јутрос страдала на аутопуту Нови Сад- Београд у 4.30 часова довезена су на Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине у 4.30 часова.
Наши репортери отишли су на лице места где су затекли језив призор- пробијену и искривљену ограду, срчу на трави, трагови од горива.
Подсетимо, на државном путу првог А реда, у правцу Нови Сад - Београд, јутрос око 03.47 часова дошло је до саобраћајне незгоде у којој је једна особа погинула, а више особа је повређено.
Према досадашњим информацијама МУП-а, из за сада неутврђених разлога дошло је до превртања комби возила марке „опел виваро“, београдских регистарских ознака, којим је управљао С. С. (1982).
У возилу се налазило осморо малолетних путника који су чланови џудо клуба „Партизан“ из Београда и враћали су се са међународног спортског кампа и такмичења у Азербејџану.
