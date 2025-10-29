clear sky
12°C
29.10.2025.
Нови Сад
eur
117.2516
usd
100.5157
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(ВИДЕО/ФОТО) ПОГЛЕДАЈТЕ ПРВЕ СНИМКЕ СА ЛИЦА МЕСТА НЕСРЕЋЕ У КОЈОЈ ЈЕ МЛАДИ ЏУДИСТА ИЗГУБИО ЖИВОТ На путу црнило и пробијена ограда! Срча на све стране

29.10.2025. 09:25 09:49
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
ауто-пут
Фото: Дневник

Како Дневник сазнаје деца која су јутрос страдала на аутопуту Нови Сад- Београд у 4.30 часова довезена су на Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине у 4.30 часова.

Наши репортери отишли су на лице места где су затекли језив призор- пробијену и искривљену ограду, срчу на трави, трагови од горива.

Подсетимо, на државном путу првог А реда, у правцу Нови Сад - Београд, јутрос око 03.47 часова дошло је до саобраћајне незгоде у којој је једна особа погинула, а више особа је повређено.

Према досадашњим информацијама МУП-а, из за сада неутврђених разлога дошло је до превртања комби возила марке „опел виваро“, београдских регистарских ознака, којим је управљао С. С. (1982).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dnevnik (@dnevnik.rs)

У возилу се налазило осморо малолетних путника који су чланови џудо клуба „Партизан“ из Београда и враћали су се са међународног спортског кампа и такмичења у Азербејџану.

Забрањено је преузимање текста или дела текста без навођења аутора и наше медијске куће, у виду живог линка који води ка оригиналном садржају. Свако кршење овог правила третираће се као повреда ауторских права.

саобраћајна несрећа аутопут нови сад-београд погинуло дете партизан џудо
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај