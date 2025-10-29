scattered clouds
ЗАПАЉЕН ЛОКАЛ У ХЕРЦЕГ НОВОМ Изгорела радња у власништву држављанина Турске

29.10.2025. 11:27 11:29
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ РТЦГ
Коментари (0)
Фото: pixabay.com

ПОДГОРИЦА: Још један локал у власништву држављанина Турске запаљен је ноћас у Херцег Новом.

Локал се налази у центру града, пожар су угасили ватрогасци и спречили да се прошири на околне радње. 

Полиција врши увиђај, очекује се званично саопштење, објавио је портал РТЦГ.

Пожар је, додају, пријављен у 1:55, а локализован је у зору у четири сата. Сумња се да је подметнут, што ће утврдити екипа која долази из Подгорице.

Подсетимо, последњих дана у Црној Гори, посебно у Подгорици и Бара, ескалирала је серија напада на турске локале и имовину, укључујући демолирање објеката брзе хране у власништву турских држављана и паљење возила, што је довело до привременог укидања безвизног режима за Турке и хапшења осам особа због изазивања националне и верске мржње. 

Ови инциденти, изазвани су нападом ножем на 25-годишњег Подгоричанина 25. октобра од стране турског и азербејџанског држављанина.

