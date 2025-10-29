(ФОТО) ПОДНЕТА ПРИЈАВА ПРОТИВ ЧЛАНОВА САВЕТА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ Сумња се да су четири представника студената изабрани супротно законским прописима
Сумња у незаконит избор студената представника – доведен у питање легалитет рада највиших органа факултета
Због основане сумње да је дошло до грубог кршења Закона о високом образовању, као и до кривичног дела фалсификовања исправе, чланови Савета Филозофског факултета у Нишу из реда оснивача поднели су званичну пријаву Републичкој просветној инспекцији.
У пријави се захтева хитан инспекцијски надзор над избором четири актуелна представника студената у Савету Филозофског факултета, као и над избором чланова Наставно-научног већа из реда студената, за које се сумња да су изабрани супротно законским прописима.
Према наводима из записника седнице, као и тонским снимцима са расправе у којој су учествовали Марко Сотировић и Богдан Ристић, постоји основана сумња да је целокупан избор студентских представника обављен мимо закона, што доводи у питање легалитет свих одлука Савета и Наставно-научног већа, укључујући и сам избор декана.
Ситуацију додатно компликује догађај након јучерашње седнице када су, како се наводи, на сајту факултета изненада замењена имена чланова Савета из реда студената, а потом враћена стара имена. Тај потез, сматрају представници оснивача, јасно указује на злоупотребу, фалсификовање документације и покушај прикривања незаконитости.
„Упозорили смо их да не покушавају накнадно да фингирају записнике и лажираји документа. Овакво понашање представника Филозофског факултета представља не само грубо кршење закона, већ и директан напад на интегритет институције“, наводи се у пријави.
Следи подношење кривичних пријава против одговорних лица. Неће бити поштеђени ни саучесници — они који су накнадно заводили и уписивали фалсификоване одлуке у деловодну књигу, као ни они који су накнадно мењали податке на интернет страници Филозофског факултета. Сви наведени поступци биће предмет детаљне истраге.
Филозофски факултет у Нишу се, како истичу извори све више претвара у пример незаконитог рада једне високошколске установе, што би могло имати далекосежне последице по легитимитет њених органа и одлука.