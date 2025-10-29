scattered clouds
16°C
29.10.2025.
Нови Сад
eur
117.2516
usd
100.5157
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(ВИДЕО) СНИМАК ТРИ ВУКА КАКО НАПАДАЈУ МЕДВЕДА ОБИЛАЗИ СРБИЈУ Надзорна камера ухватила тренутак из дивљине планине

29.10.2025. 10:56 11:07
Пише:
Дневник
Извор:
nportal.novosti.rs/Дневник
Коментари (0)
медвед
Фото: Screenshot Instagram ug_jadovnik

"Посматрамо, учимо, поштујемо."

Занимљиве сцене забележене су на надзорним камерама у на западу Србије. Три вука налетела су на медведа и - појурили га.

На Инстаграм страници "ug_jadovnik" објављен је снимак који су назвали: "Сусрет у дивљини: три вука наспрам медведа".

-Сусрет у дивљини: три вука наспрам медведа. Kамере УГ „Јадовник оаза нетакнуте природе“ на хранилишту Кашан забележиле редак призор: три вука у кратком надметању око хране потиснула су медведа, који се без повреда повукао пред бројнијим супарницима. Природна хијерархија на делу. Посматрамо, учимо, поштујемо. Сачувај објаву, подели пријатељима и означи људе који воле природу. Молимо: не прилазите хранилиштима и не узнемиравајте дивље животиње- пише на Инстаграму удружења горана.

медвед вук планина
Извор:
nportal.novosti.rs/Дневник
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај