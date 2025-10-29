(ВИДЕО) СНИМАК ТРИ ВУКА КАКО НАПАДАЈУ МЕДВЕДА ОБИЛАЗИ СРБИЈУ Надзорна камера ухватила тренутак из дивљине планине
"Посматрамо, учимо, поштујемо."
Занимљиве сцене забележене су на надзорним камерама у на западу Србије. Три вука налетела су на медведа и - појурили га.
На Инстаграм страници "ug_jadovnik" објављен је снимак који су назвали: "Сусрет у дивљини: три вука наспрам медведа".
-Сусрет у дивљини: три вука наспрам медведа. Kамере УГ „Јадовник оаза нетакнуте природе“ на хранилишту Кашан забележиле редак призор: три вука у кратком надметању око хране потиснула су медведа, који се без повреда повукао пред бројнијим супарницима. Природна хијерархија на делу. Посматрамо, учимо, поштујемо. Сачувај објаву, подели пријатељима и означи људе који воле природу. Молимо: не прилазите хранилиштима и не узнемиравајте дивље животиње- пише на Инстаграму удружења горана.