ОГЛАСИО СЕ ОТАЦ БЛИЗАНАЦА Један страдао у несрећи на ауто-путу код Новог Сада, други повређен! Изјава слама срца!
У тешкој саобраћајној несрећи, која се догодила око три сата после поноћи, на ауто-путу Нови Сад – Београд, после наплатне рампе ка бензинској пумпи „Минут“, једно дете је погинуло, а осам особа је задобило теже и лакше повреде.
Комби је превозио младе џудисте из Београда који су се враћали са такмичења у Азербејџану.
На месту несреће био је Славиша Павловић, отац двојице дечака, близанаца, од којих је један дечак погинуо, а други је повређен и транспортован у Дечју болницу у Новом Саду.
Отац је изјавио да су се деца враћала са такмичења у Азербејџану. Из Бакуа до Будимпеште су дошли авионом, а одатле комбијем кренули за Београд. За воланом је био њихов тренер.
До несреће је дошло када је комби у којем су била деца, слетео са пута, пробио ограду, а затим упао у канал.
На Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине довезено је седморо деце повређено у саобраћајној несрећи, узраста од 13 до 15 година, рекла је докторка Андреа Ђуретић.
- Након урађене дијагностике двоје деце смештено у јединицу интензивне неге. Једно дете има повреду вратне кичме и у току је транспорт за Београд. Другом детету је у условима опште анестезије урађена обрада рана и он је у добром општем стању. Остало петоро деце је на одељењу примљено ради обсервације и у добром су стању, нису витално угрожени - каже докторка Ђуретић.