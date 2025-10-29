scattered clouds
19°C
29.10.2025.
Нови Сад
eur
117.2516
usd
100.5157
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ОГЛАСИО СЕ ОТАЦ БЛИЗАНАЦА Један страдао у несрећи на ауто-путу код Новог Сада, други повређен! Изјава слама срца!

29.10.2025. 11:33 12:53
Пише:
Дневник
Извор:
Новости
Коментари (0)
несрећа
Фото: TANJUG/ SAŠKA DROBNJAK/ Dnevnik/ Canva

У тешкој саобраћајној несрећи, која се догодила око три сата после поноћи, на ауто-путу Нови Сад – Београд, после наплатне рампе ка бензинској пумпи „Минут“, једно дете је погинуло, а осам особа је задобило теже и лакше повреде.

Комби је превозио младе џудисте из Београда који су се враћали са такмичења у Азербејџану.

На месту несреће био је Славиша Павловић, отац двојице дечака, близанаца, од којих је један дечак погинуо, а други је повређен и транспортован у Дечју болницу у Новом Саду. 

Отац је изјавио да су се деца враћала са такмичења у Азербејџану. Из Бакуа до Будимпеште су дошли авионом, а одатле комбијем кренули за Београд. За воланом је био њихов тренер.

До несреће је дошло када је комби у којем су била деца, слетео са пута, пробио ограду, а затим упао у канал.

На Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине довезено је седморо деце повређено у саобраћајној несрећи, узраста од 13 до 15 година, рекла је докторка Андреа Ђуретић. 

- Након урађене дијагностике двоје деце смештено у јединицу интензивне неге. Једно дете има повреду вратне кичме и у току је транспорт за Београд. Другом детету је у условима опште анестезије урађена обрада рана и он је у добром општем стању. Остало петоро деце је на одељењу примљено ради обсервације и у добром су стању, нису витално угрожени - каже докторка Ђуретић.

 

саобраћајна несрећа Нови Сад аутопут
Извор:
Новости
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
(ВИДЕО) ОГЛАСИО СЕ ТРЕНЕР ЏУДО КЛУБА ПАРТИЗАН НЕБОЈША МАНДИЋ Ево шта је имао да каже након саобраћајне несреће у којој је живот изгубио млади џудиста
комбо

(ВИДЕО) ОГЛАСИО СЕ ТРЕНЕР ЏУДО КЛУБА ПАРТИЗАН НЕБОЈША МАНДИЋ Ево шта је имао да каже након саобраћајне несреће у којој је живот изгубио млади џудиста

29.10.2025. 10:33 11:07
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
(ВИДЕО/ФОТО) ПОГЛЕДАЈТЕ ПРВЕ СНИМКЕ СА ЛИЦА МЕСТА НЕСРЕЋЕ У КОЈОЈ ЈЕ МЛАДИ ЏУДИСТА ИЗГУБИО ЖИВОТ На путу црнило и пробијена ограда! Срча на све стране
ауто-пут

(ВИДЕО/ФОТО) ПОГЛЕДАЈТЕ ПРВЕ СНИМКЕ СА ЛИЦА МЕСТА НЕСРЕЋЕ У КОЈОЈ ЈЕ МЛАДИ ЏУДИСТА ИЗГУБИО ЖИВОТ На путу црнило и пробијена ограда! Срча на све стране

29.10.2025. 09:25 09:49
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
(ВИДЕО) ДНЕВНИК САЗНАЈЕ: Ево у каквом су стању млади џудисти који су повређени у несрећи код Новог Сада ОВО СУ НАЈНОВИЈИ ДЕТАЉИ
1

(ВИДЕО) ДНЕВНИК САЗНАЈЕ: Ево у каквом су стању млади џудисти који су повређени у несрећи код Новог Сада ОВО СУ НАЈНОВИЈИ ДЕТАЉИ

29.10.2025. 08:30 09:32
Волим
0
Коментар
0
Сачувај