ПИСМА ИЗ ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА СТИГЛА ПОСЛЕ 109 ГОДИНА Породица ШОКИРАНА пронађеном поруком у боци свог претка
МЕЛБУРН: Поруке у боци које су написала два аустралијска војника неколико дана након њиховог одласка бродом на фронт у Француској током Првог светског рата пронађене су више од једног века касније на обали Аустралије.
Боцу марке "Швепс" је одмах изнад водене линије на плажи Вортон близу Есперанса у савезној држави Западна Аустралија пронашао Питер Браун, који је са ћерком Фелисити био на једној од редовних породичних експедиција квадом како би очистили плажу од смећа, потврдила је његова супруга Деб Браун, преноси АП.
"Много чистимо на нашим плажама и зато никада не бисмо прошли поред комада смећа. Тако је ова мала боца лежала тамо чекајући да је покупимо", рекла је Деб Браун.
Унутар провидног, дебелог стакла налазила су се весела писма написана оловком од стране редова Малколма Невила (27) и Вилијама Харлија (37), на којима је био датум 15. август 1916. године.
Њихов војни брод "HMAT A70 Ballarat" напустио је Аделаиду, главни град Јужне Аустралије, 12. августа те године, на дугом путовању на другу страну света, где су аустралијски војници ишли као појачање 48. аустралијском пешадијском батаљону на Западном фронту у Европи.
Невил је погинуо у акцији годину дана касније, а Харли је два пута рањен, али је преживео рат, да би умро у Аделаиди 1934. године.
Невил је замолио онога ко пронађе боцу да достави писмо његовој мајци Робертини Невил у Вилкават, који је сада практично град духова у Јужној Аустралији, док је Харли, чија је мајка умрла до 1916. године, написао да би био срећан ако онај ко пронађе боцу сачува његову поруку.
Харлијева унука Ен Тарнер рекла је да је њена породица била "апсолутно запрепашћена" проналажењем поруке њеног деде у боци.
"Једноставно не можемо да верујемо. Заиста изгледа као чудо и заиста осећамо као да нам је деда пружио руку из гроба", рекла је Тарнер за Аустралијанску радиодифузну корпорацију.
Невилов праунећак Херби Невил рекао је да је његову породицу окупило "невероватно" откриће.
"Звучи као да је био прилично срећан што је отишао у рат. Једноставно је тако тужно то што се догодило. Тако је тужно што је изгубио живот. Kакав је човек био", рекао је Невил.