clear sky
15°C
29.10.2025.
Нови Сад
eur
117.2516
usd
100.5157
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ЖЕНА И ДАЉЕ КРИТИЧНО Цела Рача се моли за њу, чека је нова операција Н. М. ЈЕ ЈЕДНА ОД ПОВРЕЂЕНИХ У ПРЕВРТАЊУ АУТОБУСА

29.10.2025. 17:20 17:35
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Танјуг/Курир/Мондо
Коментари (0)
МУП Србије
Фото: МУП Србије

Жена Н. М. из Сремске Раче једна је од повређених у превртању аутобуса код Сремске Митровице у несрећи која се догодила 17. октобра ове године и према сазнањима "Курира", она се налази у стабилном стању.

Да подсетимо, у овој несрећи погинуле су три особе, а повређено је више од 80.

Она је одмах након несреће пребачена возилом Хитне помоћи у Ургентни центар у Београду. Лекари су је одмах оперисали.

"Када је примљена, одмах је оперисана и интубирана, била је без свести. Лекари су санирали повреду кључне кости, а сада дише самостално и свесна је.

Н. је стабилна, свесна и под сталним надзором лекара. У наредним данима следи операција кичме, а породица са стрепњом, али и великом вером, чека потпуни опоравак", каже извор из Сремске Раче за "Курир".

Мештани се такође моле за њено здравље и брз опоравак. Сви имају само речи хвале за њу.

"Цела Рача се моли за њу. Она је вредна и добра жена, увек спремна да помогне другима", рекли су мештани за "Курир".

Погледајте фотографије са места несреће код Сремске Митровице

(Kurir/MONDO)

Превртање аутобус жена сремска митровица
Извор:
Дневник/Танјуг/Курир/Мондо
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај