ЖЕНА И ДАЉЕ КРИТИЧНО Цела Рача се моли за њу, чека је нова операција Н. М. ЈЕ ЈЕДНА ОД ПОВРЕЂЕНИХ У ПРЕВРТАЊУ АУТОБУСА
Жена Н. М. из Сремске Раче једна је од повређених у превртању аутобуса код Сремске Митровице у несрећи која се догодила 17. октобра ове године и према сазнањима "Курира", она се налази у стабилном стању.
Да подсетимо, у овој несрећи погинуле су три особе, а повређено је више од 80.
Она је одмах након несреће пребачена возилом Хитне помоћи у Ургентни центар у Београду. Лекари су је одмах оперисали.
"Када је примљена, одмах је оперисана и интубирана, била је без свести. Лекари су санирали повреду кључне кости, а сада дише самостално и свесна је.
Н. је стабилна, свесна и под сталним надзором лекара. У наредним данима следи операција кичме, а породица са стрепњом, али и великом вером, чека потпуни опоравак", каже извор из Сремске Раче за "Курир".
Мештани се такође моле за њено здравље и брз опоравак. Сви имају само речи хвале за њу.
"Цела Рача се моли за њу. Она је вредна и добра жена, увек спремна да помогне другима", рекли су мештани за "Курир".
(Kurir/MONDO)