”КРАТАК ФИТИЉ” НА ИРИШКОМ ВЕНЦУ Туча и ножеви због крзања колима или тешких речи? (ВИДЕО)

29.10.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/serbialive_novisad
najnovija vest opsta
Фото: Дневник

На Иришком венцу данас је дошло до инцидента када су се према речима очевидаца двојица возача аутомобилима прво ”крзнула” у пролазу а онда решила да спроведу ”правду” на њихов начин.

Наиме, у току сукоба један мушкарац је извадио нож, а учесници сукоба гађали су се флашама и камењем, преноси Инстаграм страница serbialive_novisad.

Срећом, један од случајних пролазника се умешао и спречио да ситуација ескалира.

Према сведочењу очевидаца, један аутомобил је закачио други, након чега је дошло до вређања, а потом и физичког сукоба, преноси Инстаграм страница serbialive_novisad. 

Извор:
Дневник/serbialive_novisad
Пише:
Дневник
