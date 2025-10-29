”КРАТАК ФИТИЉ” НА ИРИШКОМ ВЕНЦУ Туча и ножеви због крзања колима или тешких речи? (ВИДЕО)
29.10.2025. 16:58 17:14
На Иришком венцу данас је дошло до инцидента када су се према речима очевидаца двојица возача аутомобилима прво ”крзнула” у пролазу а онда решила да спроведу ”правду” на њихов начин.
Наиме, у току сукоба један мушкарац је извадио нож, а учесници сукоба гађали су се флашама и камењем, преноси Инстаграм страница serbialive_novisad.
Срећом, један од случајних пролазника се умешао и спречио да ситуација ескалира.
Према сведочењу очевидаца, један аутомобил је закачио други, након чега је дошло до вређања, а потом и физичког сукоба, преноси Инстаграм страница serbialive_novisad.