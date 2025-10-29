clear sky
СПРЕМИТЕ И СУНЧАНЕ НАОЧАРЕ И ШУБАРЕ! Марко Чубрило најављује новембар пун обрта! ТОПЛО као у пролеће, а ево кад стиже НАГЛИ ПАД температуре

29.10.2025. 16:28 16:44
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: Youtube/Printscreen/ Moja priča RTV/ Dnevnik.rs

Временску прогнозу за почетак новембра објавио је професор географије и метеоролог-аматер Марко Чубрило, у којој наводи да нас очекује лепо време уз пролазно захлађење и наоблачење средином месеца.

До понедељка претежно суво, уз повремену умерену облачност и релативно топло време. Мала вероватноћа за кишу стоји у петак, углавном на западу региона. Јутра ће бити свежа, али углавном без мраза, док ће током дана бити сунчано и релативно топло, уз максимуме од +17 до +23 степена Целзијуса.

Према прогнози Чубрила, у понедељак се очекује пролазно наоблачење са слабом кишом понегде, уз умерено захлађење и окретање ветра на северозападни смер, тако да ће средином следеће недеље бити суво и хладније. Минимуми ће се кретати од -1 до +5 степени Целзијуса, а максимуми од +7 до +14 степени Целзијуса.

da
Фото: freepik, ilustracija

Око 7. новембра биће мало топлије, уз максимуме и до +18 степени Целзијуса, док је око 12. новембра могуће ново захлађење, уз врло мало или без падавина.

Тренутно, према средини месеца, у плану је слабљење зоналних струјања на вредности знатно испод просека, уз подизање антициклона ка Скандинавији и Великој Британији, што ће условити постепено даље захлађење и долазак хладнијег времена, наводи Марко Чубрило.

