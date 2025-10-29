(ВИДЕО) СТРАДАЛИ КАРТЕРИ И ГУМЕ НА АУТОМОБИЛИМА Остружнички мост изазвао пометњу, ЗАУСТАВНА ТРАКА ПУНА ВОЗИЛА
29.10.2025. 16:13 16:23
Велики број возила оштећен је данас на Остружничком мосту у Београду у смеру од Бубањ Потока.
Како јавља Инстаграм страница 192_рс дошло је до пуцања такозваних "чешљева" на самом коловозу, а на возилима су "страдале" гуме и картери.
Како се може видети у зауставној траци налази се већи број возила са оштећењима, а пристижу и вучне службе.
Стварају се велики застоји а полиција је на лицу места