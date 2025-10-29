clear sky
(ВИДЕО) СТРАДАЛИ КАРТЕРИ И ГУМЕ НА АУТОМОБИЛИМА Остружнички мост изазвао пометњу, ЗАУСТАВНА ТРАКА ПУНА ВОЗИЛА

29.10.2025. 16:13 16:23
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/192_rs
Коментари (0)
Instagram 192_rs
Фото: Instagram 192_rs

Велики број возила оштећен је данас на Остружничком мосту у Београду у смеру од Бубањ Потока.

Како јавља Инстаграм страница 192_рс дошло је до пуцања такозваних "чешљева" на самом коловозу, а на возилима су "страдале" гуме и картери.

Како се може видети у зауставној траци налази се већи број возила са оштећењима, а пристижу и вучне службе.

Стварају се велики застоји а полиција је на лицу места
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by 192.RS (@192_rs)

 

