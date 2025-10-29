„БОЉЕ ЈА ДА ПОДЕЛИМ, НЕГО ДА СЕ ОНИ СВАЂАЈУ!“ Када је право време да се НАПИШЕ ТЕСТАМЕНТ? Адвокат открива шта све треба знати пре писања
Мало је тема које су у нашем друштву праћене толиком нелагодом и одлагањем као што је писање тестамента.
Сам чин планирања последње воље неизбежно нас суочава са смрћу, темом која је табу и која се инстинктивно избегава као "негативна енергија". Међутим, игнорисање овог питања има своју високу цену, и она се, нажалост, најчешће плаћа унутар породице.
У Србији постоји огроман број примера, од породичних кућа до њива и уштеђевине, где је изостанак јасне воље довео до неповратног нарушавања односа између рођене браће, сестара или блиских сродника. Управо ту лежи парадокс: бежећи од теме смрти, људи несвесно стварају услове за дуготрајне сукобе који ће уништити оно што су највише волели, а то је породица.
О овој деликатној теми, и проблемима до којих долази у пракси, адвокат из Београда Бошко Журић, рекао нам је све што бисте требали да знате о тестаменту.
Када је право време за тестамент?
Тестамент је правни документ који не познаје календар, већ искључиво вољу. Многи га одлажу док не уђу у такозвано треће животно доба, али правни услови су много либералнији.
"Тешко је определити неко идеално време за сачињавање тестамента, обзиром на то да искључиво зависи од воље лица које жели да га сачини. Наш закон прописује само доњу старосну границу за сачињавање тестамента и она износи 15 година, док у погледу горње старосне границе не постоје ограничења, већ је само потребно да је лице које жели да састави тестамент у том тренутку способно за расуђивање", објашњава адвокат Бошко Журић.
Адвокат истиче да су у пракси најчешће ситуације у којима тестамент сачињавају људи који се налазе у статусу пензионера, "а што је све на неки начин и животно логично јер по неком неписаном правилу човек када наврши радни век има стечену имовину, као и довољно мудрости да је сигуран у начин на који жели да се његова имовина подели након његове смрти."
Тестамент као спас од потенцијалних спорова
Главни разлог за писање тестамента је преузимање контроле над расподелом имовине. Ако тестамент не постоји, имовина се распоређује искључиво по Закону о наслеђивању (интестатски режим), а тада сваки законски наследник добија једнак део.
"Оно што је предност тестамента јесте то да се само тестаментом имовина може поделити по вољи неког лица након његове смрти, чиме оставилац може да изрази већу или мању захвалност према неком лицу, док у свим другим ситуацијама то није случај. На овај начин се касније избегавају потенцијални спорови међу члановима породице око поделе имовине јер се из тестамента утврђује стварна воља оставиоца", каже Журић.
Закон, наиме, не препознаје емотивну вредност. Тестамент постаје једини правни штит којим се осигурава да ваша имовина заиста припадне онима којима сте желели, јер тестаментом "се као наследник може одредити и лице које није у крвном или брачном сродству са оставиоцем, као и наследнику наметнути неки посебни услови, рецимо да заврши одређену школу или да брине о неком другом члану породице, а што све није могуће у случају законског наслеђивања."
Је ли то компликована процедура и како изгледа?
Тестамент се може сачинити на неколико начина у зависности од ситуације и потребе за правном сигурношћу.
"У нашој пракси се среће неколико најчешћих облика тестамента, и то својеручни и судски тестамент, као и тестаменти пред сведоцима. Својеручни тестамент је онај који неко лице својом руком сачини и потпише, док судски тестамент настаје тако што га судија сачињава по казивању завештаоца, након чега га потписују обе стране. Такође, тестамент се може сачинити и саопштавањем воље јавном бележнику", објашњава адвокат Журић.
Он додаје да су други облици предвиђени за изузетне ситуације: "(Постоји) и усмени тестамент, предвиђен за изузетне ситуације у којима неко лице, а које због неке изузетне и оправдане ситуације на пример неке изненадне здравствене угрожености, није било у могућности да само сачини писани тестамент, своју вољу саопшти пред три сведока, након чега су ти сведоци дужни да без одлагања саставе у писаној форми изјаву оставиоца и проследе је суду."
Писање тестамента, стога, није само правни формализам, већ најзрелији и најодговорнији чин љубави према својој породици. То је начин да се, након одласка вољење особе, најмилији фокусирају на тугу и успомене, уместо на судске спорове и тешке, често непријатељске поделе имовине.
То је последњи дар мира који им можете оставити, тим пре што, како закључује адвокат Бошко Журић: "Сачињавање било ког облика тестамента само по себи није компликован правни посао, док је сачињавање својеручног тестамента, а као најчешћег облика тестамента у нашој пракси, најједноставнија могућа правна радња коју неко лице може да изврши, с обзиром на то да је за такву форму тестамента, искључиво довољно да лице својом руком напише на који начин жели да му се расподели имовина након смрти, и да се на крају тог текста потпише."
За сва додатна и специфичнија питања, најбоље је консултовати се са адвокатом.
Шта каже наш народ?
На нашој Фејсбук страници, поставили смо питање нашим читаоцима: "Да ли сматрате да треба написати тестамент како би се избегле свађе у породици око прерасподеле имовине?", а њихов одговор је доминантно био позитиван.
- "Апсолутно да", рекла је Тамара
- "Апсолутно да, јер све сто остане нерашчишћено, на крају разори целу породицу", сматра Вања
- "Имовину треба поделити како желите још за живота. Судски оверити да не може да било ко обара", саветује Гордана
- "Буде и тада. Ко би да се свађа, тај ће и тестамент оспоравати", сматра Леонид, наводи Стил.Курир.