clear sky
17°C
29.10.2025.
Нови Сад
eur
117.2516
usd
100.5157
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ВЕЛИКИ ПОТЕЗ ВАШИНГТОНА Санкције Росњефту привремено стопиране

29.10.2025. 15:58 16:27
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг/Дневник
Коментари (0)
Фото: pixabay.com

ВАШИНГТОН: САД су данас издале тзв. "генералну дозволу" којом се привремено одлажу санкције Росњефту у Немачкој до 29. априла 2026. године, објавило је америчко министарство финансија.

Ројтерс преноси да је на сајту овог министарства објављено да је издата тзв. "генерална дозвола" која допушта трансакције са компанијама "Rosneft Deutschland GmbH" и "RN Refining & Marketing GmbH".

Блумберг пише да САД пружају овај рок како би оставиле времена за потенцијалну промену власништва над имовином руског извозника нафте Росњефт, што практично значи да ће ова компанија бити привремено изузета из пакета америчких санкција према Русији.

санкције санкције русији Санкције САД
Извор:
Танјуг/Дневник
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај