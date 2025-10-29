ВЕЛИКИ ПОТЕЗ ВАШИНГТОНА Санкције Росњефту привремено стопиране
29.10.2025. 15:58 16:27
ВАШИНГТОН: САД су данас издале тзв. "генералну дозволу" којом се привремено одлажу санкције Росњефту у Немачкој до 29. априла 2026. године, објавило је америчко министарство финансија.
Ројтерс преноси да је на сајту овог министарства објављено да је издата тзв. "генерална дозвола" која допушта трансакције са компанијама "Rosneft Deutschland GmbH" и "RN Refining & Marketing GmbH".
Блумберг пише да САД пружају овај рок како би оставиле времена за потенцијалну промену власништва над имовином руског извозника нафте Росњефт, што практично значи да ће ова компанија бити привремено изузета из пакета америчких санкција према Русији.