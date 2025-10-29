(ВИДЕО) Мајка сину спасила живот! ЈЕЛЕНА МАРКУ ДОНИРАЛА ДЕО ЈЕТРЕ НАКОН ИЗНЕНАДНЕ ДИЈАГОНОЗЕ
Дванаестогодишњем Марку из Чачка успешно је трансплантирана јетра у Турској, а донор дела јетре била је његова мајка.
Како је изгледао пут од дијагнозе до трансплантације и како данас изгледа Марково детињство, открила је његова мама, Јелена Трнавац.
"Марко је био здраво дете и ми смо изненада уствари сазнали његову дијагнозу, што није у свим случајевима, када имате трансплантацију. Постоје људи који се годинама боре и чекају ту трансплантацију. Код нас је било скроз обрнуто. Ми смо само одједном сазнали да он има ретко генетско обољење и да је једини могући начин излечења трансплантација јетре", каже Јелена и објашњава процедуру:
"Прво су родитељи ти који се тестирају, снимају да се види да ли они могу да буду донори, ако не, онда неко од родбине. Италија је ту доста захтевнија. То ко ће да буде донор, на основу CD-ова које добијају Италијани или Турци, одлучују лекари, њихови лекари.
Наши лекари на жалост још увек немају могућности да то одлуче, тако да је та процедура, док се њима пошаље CD, они виде, они јаве, одлуче, једноставно, то је нека процедура која доста дуго траје и спора је. То је нека комуникација... Дуге су листе чекања, нисмо ми били једини. Турци су ти који су видели наш CD и рекли да ја могу да будем донор."
Марко још увек не иде у школу, јер чека да прође шестомесечни период опоравка, али је како и сам каже у контакту са другарима.
Шта је још Јелена рекла погледајте у снимку (Прва.рс)