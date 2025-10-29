clear sky
НОВОСАДСКИ НАПРЕДЊАЦИ ЈЕДНОГЛАСНИ: Нападима на Вучића, Мариника разоткрива да њу и њене газде плаши слободна и успешна Србија

29.10.2025. 19:56 20:00
Фото: СНС

Градски одбор СНС реаговао је поводом срамне изјаве Маринике Тепић коју је данас изнела на рачун председника Републике Александра Вучића, изјавивши у видеу "да Вучић није добродошао у Нови Сад".

Њихово саопштење преносимо у целости.
 

-Када би Мариника заказала политички скуп у Новом Саду, на њега не би дошао чак ни Драган Ђилас. И он зна да Мариника нема шта да каже.

Да сваки њен исказ представља гомилу најординарнијих и најопскурнијих клевета и неистина. То зна и Мариника и онда то сакрива бесомучним и бесмисленим нападима на оне, који за разлику од ње, имају огромну подршку народа, и којима народ верује, и које народ подржава.

Бруталним вређањем Александра Вучића због идеје да посети Нови Сад, Мариника разоткрива да њу и њене газде плаши успешна и слободна Србија. Успешан и слободан Нови Сад. Јер, у слободној Србији, коју је својом политиком учинио успешном државом, и извукао из блата пропасти, у које су је били гурнули Мариника и бивша власт, Вучић је добродошао у Нови Сад, и сваки град у Србији. У свако насеље. У сваку улицу.

Новосађани су свесни чињенице да захваљујући политици Александра Вучића живе неупоредиво боље него у време владавине Маринике и њених газда. У њихово време, 2012. имали су просечну плату од 360, а данас, 1.100 евра. Нису имали где да раде, јер су све фабрике биле затворене. Од Вучићевог доласка на власт, у Новом Саду је отворено 14 нових фабрика и 50.000 нових радних места. До краја године се отвара још једна фабрика, и граде се три нова моста, а плате и пензије ће наставити да расту.

Због тога огромна већина Новосађана подржава Вучића. И зато Маринка не жели да Вучић дође у Нови Сад. Величанствени скуп подршке Вучићу, до краја би оголио крах обојене револуције и пропаст политике мржње и хаоса, Маринке и њених компањона- поручили су из одбора странке у Новом Саду.

