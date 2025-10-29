МИНИСТАРКА МЕСАРОВИЋ НА ПРИЈЕМУ ПОВОДОМ НАЦИОНАЛНОГ ДАНА ТУРСКЕ "Настављамо да јачамо партнерства и градимо мостове сарадње у корист наших грађана и наших држава"
29.10.2025. 20:39 20:47
Потпредседница Владе и министарка привреде Адријана Месаровић присуствовала је свечаном пријему поводом Националног дана Републике Турске који је одржан вечерас на Белом двору.
-Вођени политиком председника Александра Вучића, Владе Србије и под вођством Српске напредне странке на челу са Милошем Вучевићем, настављамо да јачамо партнерства и градимо мостове сарадње у корист наших грађана и наших држава - рекла је Месаровић.