ЈАКО ТУЖНА ЖИВОТНА ПРИЧА...
СПАСИЛИ ГА ЛОВЦИ, СЛУЧАЈНО Једини преостали житељ села код Лесковца пао и 5 дана лежао сам на поду у боловима ТЕЛЕФОНИ ПРАЗНИ, НИЈЕ ИМАО КО ДА МУ ПОМОГНЕ
Драгиша Војиновић (72), из последњег села на територији града Лесковца и једини преостали становник у подножју Кукавице, лежао је у јаким боловима на поду четири до пет дана, без хлеба, струје и воде.
Спасили су га ловци који једини повремено пролазе тим крајем, пише Југмедиа.
Како за Југмедију јавља један од ловаца, они су, пролазећи поред куће овог до недавно виталног човека, приметили да нема дима из димњака, па су свратили да виде шта се дешава са Драгишом.
„Затекли смо га поред кревета у једва свесном стању. Касније нам је испричао да је ту пао пре четири или пет дана. Није имао ко да га подигне, да му пружи парче хлеба и чашу воде, а оба мобилна телефона су била празна“, прича ловац.
Од главног пута до Драгишине куће има неколико стотина метара, али је пут урастао у шибље.
„Позвали смо његовог сестрића из села Лебет у ханској општини, који живи на пар километара од Мрковице. Одмах је дошао џипом, помогао нам да га однесемо до пута, а одатле га је сестрић пребацио до Владичиног Хана, па потом у Здравствени центар у Врању“.
Последњи становник Мрковице већ дуже време има здравствене проблеме, али лекари још нису утврдили узрок.
„У Врању му је стављен катетер, добио је адекватну терапију против болова, напунили су му оба мобилна телефона и вратили га кући, уз обавезу да за 20 дана оде на контролу. Он је, даље, опет сам, телефони ће се брзо испразнити јер је село без струје, па се бојимо за њега и даље“.
Понекад недељама нема с ким да проговори реч
Драгиша се никада није женио. Радио је као грађевинац широм Србије, а потом се вратио у родну кућу својих родитеља. Живи од пензије у износу од 35.000 динара. Понекад недељама нема с ким да проговори ни једну једину реч.
А у овом селу, удаљеном 15 километара од Предејана, до средине последње деценије прошлог века било је 45 домова пуних људи. Одселили су се највише због лошег пута којим може да се дође до села само џипом или „ладом нивом“.
Струја нестала пре 45 дана
"Струја је у овом и околним селима нестала пре 45 дана, при јаком невремену. У Мрковици су пала буква и уништила вод. Електродистрибуција је свуда поправила каблове, само је Мрковицу прескочила“, објашњава једна од некадашњих становница овог села „на крају света“.
Кроз Мрковицу повремено пролазе булдожери „Србијашуме“ како би очистили један део пута од рачвања до хотела на Кукавици. Радници су прошли туда пре него што је Драгиша пао од болова. Кажу да их је молио да очисте пут до његове куће, али су они одбили.
(Jugomedia/Telegraf.rs)