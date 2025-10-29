clear sky
„Постоје идеје да неки фондови преузму део руског већинског пакета...“ ВУЧИЋ О САНКЦИЈАМА НИС-у: Грађанима Србије ће бити обезбеђено нормално снабдевање

29.10.2025. 20:18 20:22
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Фото: printscreen/Instagram/buducnostrbijeav

ТАШКЕНТ: Председник Србије Александар Вучић изјавио је вечерас у Ташкенту да постоје идеје да неки фондови преузму део НИС-а, али да није сигуран да ли ће Американци то прихватити или не.

Све ово за нас је мучење, све ово за нас је велико мучење, буквално на дневном нивоу, рекао је Вучић за РТС одговарајући на питање да ли је данас излаз по питању америчких санкција НИС-у јаснији.
 

Како је рекао, свеједно, грађанима Србије ће бити обезбеђено нормално снабдевање. 
 

Не знам шта ће бити идеја, неки ће да покушају да то раде, да неки фондови то преузму. Да ли ће Американци то прихватити или не, ја то не знам, казао је. 
 

Али свеједно, немамо шта да кукамо, немамо шта да се жалимо. Ми смо ту због људи, ми смо ту због народа, морамо људима да обезбедимо егзистенцију, морамо људима да обезбедимо нормално снабдевање и ми ћемо тај посао да урадимо, казао је Вучић.
 

Како је додао, нема много других детаља. 
 

Да вам сада говорим шта се збива у појединим деловима света, ко шта нуди, ко како нуди, било би неозбиљно и било би неодговорно с моје стране, додао је Вучић.
 

Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Политика
