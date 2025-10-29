НОВО ИСТРАЖИВАЊЕ ИПСОС-А: СНС и Александар Вучић побољшали рејтинг, имају највећу подршку грађана
Да се парламентарни избори у Србији одржавају у недељу 2. новембра, листа СНС Александра Вучића освојила би 49,1 одсто гласова, док би тзв. "студентска листа" добила 9,2 процената подршке грађана, показало је истраживање ИПСОС-а за октобар.
Према Ипсосу, како наводи Курир, цензус (3 одсто) прешли би и у парламент ушли још:
- Социјалистичка партија Србије (СПС) Ивице Дачића са 4,7 одсто гласова,
- Демократска странка Срђана Миливојевића са 4,4%,
- Ми снага народа, проф. др Бранимира Несторовића која би освојила 3,4 процента
- и Нова ДСС Милоша Јовановића - 3,1 одсто гласова!
Све остале странке, према овом истраживању, остале би испод цензуса, укључујући и партије које су у актуелном скупштинском сазиву.
Тако би без поверења народа остала опозиција:
- Странка слободе и правде Драгана Ђиласа, која би да се избори одржавају ове недеље продобила гласове само 2,3 посто бирача
- Зелено леви фронт (ЗЛФ) Радомира Лазовића 1,4%
- Покрет слободних грађана (Павле Грбовић) 1 посто
- као и Срце Здравка Поноша и НПС Мирослава Алексића (1,6 посто)
Подсећамо да је претходно истраживање Ипсоса почетком септембра показало да је СНС близу апсолутне већине са 48,2 одсто, што значи да су СНС и Вучић побољшали рејтинг у односу на прошли месец.
Иако у истраживању није прецизиран назив напредњачке листе, као ни званични назив студентске листе, резултати јасно показују да грађани препознају само резултате и озбиљну политику као кључну у доношењу одлуке коме ће указати поверење.
У месецима иза нас, оно што су грађани могли да виде од подржавалаца и промотера тзв. студентске листе и блокадера, била је политика насиља, тензија и сукоба. Програм, идеје или решење за будућност Србије грађанима није нуђено, свака прича започињана је и завршавана насиљем на улицама.
С друге стране, грађани Србије су константно, свакодневно сведоци одговорне и државничке политике председника Републике Александра Вучића. Политика усмерена искључиво на интересе Србије - ни према истоку, ни према западу - већ ка очувању стабилности и будућности земље у сложеним међународним околностима.
Грађани то препознају. Врло је јасно ко му шта нуди, и где су резултати.
Упркос покушаја да блокадама, провокацијама, насиљем и лажним извештавањем обезвреде и омаловаже све што држава ради, народ је, како показује истраживање, јасно одговорио - верују Вучићу и његовом курсу стабилности, опипљивим резултатима.
Informer.rs